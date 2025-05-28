Zonguldak\'ta ORKÖY Destekleri Devam Ediyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylüsünün yaşam standartlarını yükseltmek ve aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla ORKÖY projeleri kapsamında desteklerini sürdürüyor.

2025 yılı çalışmaları çerçevesinde Devrek Orman İşletme Müdürlüğü, Hışıroğlu, Örmeci, Gürbüzler, Yeşilköy, Ahmetoğlu ve Ataköy köylerinde yaşayan 32 aileye toplam 7,2 milyon TL tutarında ORKÖY kredi desteği sağladı.

Orman üretim işçiliği ve çiftçilik yapan köylülerin başvuruları doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlenen hak sahiplerine dış cephe mantolama, karavan, traktör ve tambur temini için destek verildi. Bu kapsamda köylülerin ekipman ihtiyaçları karşılanırken, ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için önemli bir kaynak sağlandı.

Devrek Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen anahtar teslim töreninde 3 aileye traktör alımı için toplam 1,1 milyon TL tutarında destek sağlandı. Bunun 220 bin TL'si hibe, 880 bin TL'si ise 7 yıl geri ödemeli ve sıfır faizli kredi olarak verildi. Traktör desteğiyle birlikte sadece bu kalemde verilen toplam destek 4,4 milyon TL'ye ulaştı.

ORKÖY projeleriyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve orman köylerinde sosyal refahın artırılması hedefleniyor. - ZONGULDAK