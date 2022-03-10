Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı - Son Dakika
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Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı

10.03.2022 11:01
Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı

Zonguldak Valiliği aldığı kararla kamu için acil ihtiyacın çıkmasına neden olan stokçulukla ilgili adli işlem başlatılacağını açıkladı.

Zonguldak Valiliği aldığı kararla kamu için acil ihtiyacın çıkmasına neden olan stokçulukla ilgili adli işlem başlatılacağını açıkladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada son zamanlarda yaşanan olumsuz süreçlerin sebep olduğu tedarikteki aksamaların bahane edilerek stokçuluk, aşırı fiyat hareketleri ve spekülatif hareketlere başvuran bazı toptancı, ticari işletmelerin serbest piyasayi istismar ettiği ifade edildi. Stokçulara ve stokçuluğa, aşırı fiyat hareketlerine, fahiş fiyat uygulamalarına karşı kararlar alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Üretici, tedarik ve perakende işletmelerinin piyasada darlık oluşturan piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler stokçuluk olup, resen ve ihbaren yapılan denetimlerde stokçuluğun tespiti halinde haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği çerçevesine idari yaptırımlarla ilgili işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Ayrıca belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın çıkmasına neden olan stokçularla ilgili 5237 Sayılı TCK madde 240 çerçevesinde adli işlemler başlatılacaktır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim malı üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artış fahiş fiyat artışı olup, sahada yapılacak denetimde tespiti halinde ilgililer hakkında haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğindeki idari yaptırımlar uygulanacaktır. Besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimselerin eylemi 5237 Sayılı TCK madde 237 kapsamında fiyatları spekülatif yollarla etkileme suçunu oluşturacağından genel kolluk kuvvetlerince tespiti halinde adli işlem yürütülecektir. Belediye Zabıta Müdürlüklerince Fiyat Etiket Yönetmeliği gerekliğine uyulup uyulmadığı, sahada sürekli denetlenecek olup, özellikle etiket bulundurma zorunluluğu tarife ve fiyat listeleri kontrollerine ağırlık verilecektir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri uyarınca üretim - satış ve toplu tüketim yerlerinde genel ve özel hijyen şartları kullanılan hammaddenin mevzuata uygunluğu, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, gerekli kontrol ve denetimler ilgili kurumlarca sürdürülecektir. - ZONGULDAK

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Zonguldak Valiliği, Kamu, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı - Son Dakika


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