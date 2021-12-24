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Zorlu Elektrik perakende satış şirketine "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü - Son Dakika

Zorlu Elektrik perakende satış şirketine "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü

24.12.2021 10:27
Zorlu Elektrik perakende satış şirketine "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü

Zorlu Enerji'nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ), Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülüne layık görüldü.

Zorlu Enerji'nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ), Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında " Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında önde gelen işyerlerinin ölçümlenerek onaylandığı listede OEPSAŞ şirketi Zorlu Enerji'nin "Geleceğin Enerji Şirketi" olma vizyonuyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve teknolojiyle sürdürülebilirliği iş yapışının temeline alarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, OEPSAŞ dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen "Kincentric Best Employers 2021 Programı" kapsamında "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, OEPSAŞ'ın ortaya koyduğu bu başarının arkasında Zorlu Enerji'nin tüm şirketleri için ortak olarak yürüttüğü insan kaynakları politikası bulunduğunu kaydetti.

Çalışan memnuniyetinin ise politikalarının kalbinde yer aldığını ifade eden Salman, "Dünyada birçok ülkeden organizasyonun yer aldığı bu listede, 2021 yılında Türkiye'den giren 22 şirketten biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Uyguladığımız tüm insan kaynakları süreçlerinde güncel ve son teknolojik donanımlarla mesai arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Aramızda eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ilişki kurarken birbirimizin yenilikçi taraflarını teşvik edecek mekanizmalar kuruyor, mesleki ve yönetsel becerilerde ilerlemeyi hedef alan eğitim ve gelişim fırsatları hazırlıyor, yaratıcı ve inovatif bir iş ortamı sağlayarak kendimizi sürekli güncel tutmamıza yardımcı olacak mekanizmalar kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Elektrik perakende satış şirketine Türkiye'nin En İyi İşyeri ödülü

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Yenilenebilir Enerji, Osmangazi, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Elektrik perakende satış şirketine 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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