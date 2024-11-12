Zorlu Enerji 450 Fidan Dikti

Ekonomi

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikle 450 fidan dikti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıllı Hayat 2030 vizyonu odağında iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için sıfır emisyon, sıfır atık gibi hedefler belirleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan etkinliğe Eskişehir'deki çalışanlarının yanı sıra şirketin faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'tan çalışanlar da gönüllü olarak katılım gösterdi.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 38 Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende çalışanı toplam 450 fidanı toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, "Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın yolu, doğayı koruma bilinciyle hareket etmek ve ekolojik dengeyi korumaktan geçiyor. Bugün burada diktiğimiz her bir fidan, yarınlara uzanan bir nefes, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir miras niteliği taşıyor. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende olarak, doğaya ve çevreye katkı sağlamayı yalnızca bir görev değil, kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın gönüllü destekleri de hem şirketimizin vizyonunu hem de bireysel sorumluluk bilincini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte Akaslan da çalışanlarla birlikte fidan dikti.

Gönüllü çalışanların çevre, eğitim, sağlık ve spor gibi çeşitli alanlarda gelişimi teşvik eden projeler yürüttüğü "Zorlu Enerji Kıvılcımları" hareketini koordine eden Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende yöneticilerinden Nigar Uzan da "Gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz projelerle topluma ve dünyaya katkı sağlarken çevremizde de olumlu bir etki yaratıyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü'nde de doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimizi sürdürmenin mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.