Zorlu Enerji, İsrail'deki Dorad Santrali'ndeki Hisselerini de Satacak

Ekonomi

İsrail'deki Ramat Negev ve Ashdod santrallerindeki hisselerini satmak için Mayıs ayında imza atan Zorlu Enerji, Dorad santralindeki hisselerini de devredeceğini duyurdu.

Zorlu Enerji, İsrail'deki doğalgaz santrallerine ilişkin açıklama yaptı. İsrail'deki Ramat Negev ve Ashdod santrallerindeki hisselerini satmak için Mayıs ayında imza atan şirket, Dorad santralindeki hisselerini de devredeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorlu Enerji Grubu olarak 2003 yılından bu yana İsrail'de azınlık ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali hakkında basında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi arzu ediyoruz.

İsrail'de bulunan Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını Mayıs ayında tamamladık ve kamuoyu ile bu bilgiyi paylaştık. Ancak yüzde 25 azınlık hissedarı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santralinde hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz bulunmamaktadır. İsrail kanunları uyarınca yönetilen santralde, diğer ortakların çoğunluk oluşturarak aldığı herhangi bir karar üzerinde de etkili olmamız mümkün olmamaktadır.

Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerinde gerçekleştirdiğimiz devirler gibi Dorad Santralindeki hisselerimizi de yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı gözeterek portföyümüzden en kısa sürede çıkarmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gelişmeleri eksiksiz ve zamanında kamuoyu ile paylaşacağız.

Otuz yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına enerji sektörü gibi stratejik bir alanda hizmet eden şirketimize ve grubumuzun diğer şirketlerine yönelik itham ve yorumların bu çerçevede sağduyuyla değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Özellikle sivil ve masum insanların yaşadıklarından dolayı tüm ülkemiz gibi son derece üzüntü duyuyor, bir an önce barışa kavuşulmasını gönülden diliyoruz." - İSTANBUL