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Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarına yeterlilik onayı - Son Dakika

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarına yeterlilik onayı

19.01.2022 11:04
Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarına yeterlilik onayı

Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarlarının yeterliliği, TÜRKAK tarafından yeterli görüldü.

Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarlarının yeterliliği, TÜRKAK tarafından yeterli görüldü.

Türkiye'nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu Kalibrasyon Merkezi deney laboratuvarlarının yeterliliği, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından yeterli görüldü. Yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonu olarak yetkilendirilmiş olan Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'ın TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak Türkiye'nin doğusunun önemli merkezi olarak yeterlilik sağladı. Kalibrasyon Merkezi, deney sonuçlarındaki geçerliliğini sadece ulusal ölçekte değil uluslararası ölçekte de kanıtlayarak, deney laboratuvarları sınıflandırılmasında bir üst basamakta olduğunu kanıtlamış oldu.

Kalibrasyon Merkezi, bilimsel ve evrensel olan deney metotları kullanıyor

Verilen bilgiye göre, TÜRKAK'tan aldığı yeterlilikle ulusal ve uluslararası platformda bilimsel ve evrensel olan deney metotları kullandığı kabul gören Kalibrasyon Merkezi, ölçümlerin izlenebilirliği açısından da güvenilirliğini ispatlayarak uluslararası standartlardaki laboratuvarlarla eş değer olduğunu kanıtladı. TS EN ISO/IEC 17025 Standardının maddelerinden olan gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık gibi ilkeler konusunda da denetimden geçerek tam bir kalite politikası benimsediğini ispatlayan Kalibrasyon Merkezi, akreditasyon çalışmaları sürecinde TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) tarafından yapılan laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerinde de doğru ve kesin sonuçlar verdiğini ispatlamış oldu. - GAZİANTEP

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarına yeterlilik onayı

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nin deney laboratuvarına yeterlilik onayı - Son Dakika Ekonomi


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