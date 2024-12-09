Zorlu Enerji'nin İlk Kadın CEO'su: Elif Yener - Son Dakika
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Ekonomi

Zorlu Enerji'nin İlk Kadın CEO'su: Elif Yener

Zorlu Enerji\'nin İlk Kadın CEO\'su: Elif Yener

Elif Yener, 1 Ocak 2025'te Zorlu Enerji CEO'luğuna atanacak, şirkete yenilikçi liderlik sunacak.

09.12.2024 10:41
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Zorlu Enerji'de CEO'luk görevini 1 Ocak 2025 itibarı ile Elif Yener üstleniyor.

Zorlu Grubu bünyesinde 2011 yılından bu yana farklı yönetim kademelerinde sorumluluk üstlenen Yener görevini, son 8 yılı Zorlu Enerji CEO'luğu olmak üzere Zorlu Grubu içinde 25 yıla yakın süre önemli görevler yürüten İbrahim Sinan Ak'tan devralacak. Zorlu Enerji'ye 2014 yılında katılmasının ardından sırasıyla Mali İşler Grup Müdürü ve Mali İşler Direktörü olarak görev alan ve 2019 yılından bu yana Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü rolünü yürüten Yener, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla da Zorlu Enerji'de CEO'luk görevini üstlenecek.

Şirketin ilk kadın CEO'su Elif Yener oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, "2000 yılından bu yana yol arkadaşlığı yaptığımız, 8 yıl boyunca CEO'luk görevini üstlendiği Zorlu Enerji'de yaşanan büyük dönüşüme önemli katkılar sunan İbrahim Sinan Ak'a, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı için teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

Elif Yener'in bu göreve atanmasının, kendisinin uzun yıllara dayanan güçlü liderliği ve Zorlu Grubu'nun stratejik iş hedeflerinin yanı sıra grubun çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılığının da bir yansıması olduğunu ifade eden Köksal, şunları söyledi:

"Elif Yener'i yeni görevinden dolayı kutluyor, öncelikle Zorlu Enerji'nin ilk kadın CEO'su olması sebebiyle bu değişimin Grubumuz için büyük önem taşıdığının altını çizmek istiyorum. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yener'in, mali işler alanındaki başarılı kariyeri ve liderlik becerileriyle hem şirketimizde hem de enerji sektöründe önemli değişimlerin öncülüğünü üstleneceğine inancım tam. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ilk günden bu yana liderlerinden biri olan Yener'in stratejik düşünme yeteneği, yenilikçi yaklaşımları ile tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğine, şirketimizi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu görev değişikliğinin kendisine ve grubumuza nice başarılar getirmesini temenni ediyorum. Yener'in görevi devraldığı İbrahim Sinan Ak'a grubumuza bugüne kadar sunduğu kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor; kendisine sağlık ve başarılarla dolu yeni bir dönem diliyorum."

Yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Elif Yener, 2004-2010 yılları arasında Denizbank'ta proje finansmanı alanında çalıştı. 2011 yılında ABD'de Columbia Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayarak aynı yıl Zorlu Holding bünyesine katıldı. 2012 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak atanan Elif Yener, 2014 yılından itibaren Zorlu Enerji Grubu'nda Mali İşler Grup Müdürü ve Mali İşler Direktörü görevlerini üstlendi. Yener, 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Yener, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) üyesi olup, UN Global Compact bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri'nin imzacısıdır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji'nin İlk Kadın CEO'su: Elif Yener - Son Dakika

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