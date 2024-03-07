Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Esas Alarak İlerliyor

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, şirketin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alarak ilerliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta yaklaşık 2 milyon aboneye hizmet veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği yaklaşımıyla hareket ediyor.
Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, toplumsal ve ekonomik hayattaki varlıklarının güçlenmesini hedefleyen şirkette kadın çalışan oranı yüzde 48 oldu. Yalnızca şirket genelinde değil, idareden üst yönetime kadar tüm kademelerde eşit temsiliyete ulaşmayı hedefleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende'nin orta kademe yöneticilerde kadın çalışan oranı yüzde 42, üst kademede ise yüzde 45'e ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, çatısı altında bulundukları Zorlu Enerji'nin, sektörde kendini toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini savunan, bununla birlikte önyargılarla mücadele eden bir şirket olarak konumlandığını, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini belirtti.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir kurum politikası haline getirdiklerini aktaran Tunç, "İnsan kaynakları süreçlerimizde şirketimizin her kademesinde eşitlik sağlayıp bunu sürekli olarak korumayı amaçlıyoruz. Yalnızca istihdam tarafında değil, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın tedarikçilerimizden abonelerimize tüm paydaşlarımızda artması için de çalışıyoruz. Büyümenin ve gelişmenin ancak birlikte başarılacağı inancıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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