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Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında - Son Dakika

Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında

31.01.2022 20:28

Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personelin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personelin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, enerji çalışanlarının zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için görev başında oldukları belirtildi. Paylaşımda yer alan infografiğe göre, zorlu kış şartlarında 22 bin personel, 690 jeneratör, sepetli vinç, kamyon ve kamyonetten oluşan 2 bin 829 araç ve 2 bin 241 adet 4 çarpı 4 araç görev alıyor.

Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında
Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında
Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında

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Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji için 22 bin 152 personel görev başında - Son Dakika
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