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Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi - Son Dakika

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi

17.11.2021 10:34
Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişikliğe gidilerek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yükseltti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tebliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olamaz." şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

AZAMI TEMİNAT TUTARI 320 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL'den 320 bin TL'ye yükseltildi. Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikte ise sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.508 TL, diğerleri için 1.040 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.268 lira ve 874 TL düzeyinde bulunuyordu.

TEMİNAT BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu Tebliğ'de prim indirimini düzenleyen geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sigorta sözleşmelerinin teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 olarak değiştirildi.

Öte yandan, aynı Tebliğe teminatı düzenleyen geçici madde eklenerek, "Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir." denildi.

Tebliğin 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile Tebliğin hükümlerinin yürütülmesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanına verildi. Söz konusu Tebliğin, teminat başlangıç tarihini ve hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe konulacak.

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi

Türk Lirası, Sigorta, Tebliğ, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi - Son Dakika
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