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Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi - Son Dakika
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Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda ödenecek asgari prim tutarları ve sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yükseltildi. Asgari prim tutarları risk grubuna göre belirlenirken, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise yapı türüne göre değişiyor.

28.12.2023 - 09:52,  Güncelleme: 10:56
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Talimat Tebliği'nde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Zorunlu Deprem Sigortası için ödenecek asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL'den az olmayacak. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 640 bin TL'den, 1 milyon 272 bin TL'ye çıkarıldı.

METREKARE BEDELLERİ

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ise betonarme yapılarda 3 bin 16 TL'den 6 bin TL'ye, diğer yapılarda 2 bin 80 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar 1 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere uygulanacak. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi oranında artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak.

Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Bu kadar kan akarken, zorunlu deprem sigortasını arttıran devletimiz. Yanıtla 11 0

Türkiye İstatistik Kurumu, Sigorta, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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