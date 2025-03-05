Züccaciye İhracatı Hedefi %20 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Züccaciye İhracatı Hedefi %20 Arttı

ZÜCDER, Birleşik Arap Emirlikleri'ne züccaciye ihracatını 70 milyon dolardan %20 artırmayı hedefliyor.

05.03.2025 18:16
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Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Birleşik Arap Emirlikleri'ne züccaciye ihracatının 70 milyon dolara yaklaştığını belirterek, söz konusu rakamı bu yıl yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, toplam 4 bin 700 ihracatçı firmasıyla 200'den fazla ülkeye ihracat yapan züccaciye sektörü, rotayı ilişkilerin hızla geliştiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirdi.

Dernek tarafından, Türk ürünlerinin bu ülkede yoğun şekilde tercih edilmesi nedeniyle züccaciye sektörüne yönelik Dubai Ticari Heyeti düzenlendi.

Geçen yıl 20 milyon turisti ağırlayan ve otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'a çıktığı Dubai'de özellikle hotel, restoran, kafe (HoReCa) sektörü için mevcut fırsatların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen heyete 17 Türk şirket katıldı.

"Yılın ilk ticaret heyetini Dubai'de düzenledik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, geçen yılı tüm zorluklara rağmen 5,26 milyar dolarlık züccaciye ihracatıyla kapatma başarısı gösterdiklerini belirterek, 2025 hedefinin 6 milyar doları yakalamak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda ihracatın artmasına büyük katkı sağlayan fuarların yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle ticari heyeti organizasyonları gerçekleştirdiklerini kaydeden Öksüz, yılın ilk etkinliğini Dubai'de düzenlediklerini bildirdi.

Öksüz, 1000'e yakın otelin bulunduğu ve yıl içinde şehrin farklı noktalarında yeni otellerin açılmasının planlandığı Dubai'de hem otellerin hem de hızla artan restoranların mutfaklarında Türk züccaciye sektörünün hakimiyetinin söz konusu olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Züccaciyenin temsil ettiği alanlardan bir tanesi de ev dışı alanları kapsayan HoReCa sektörü. Tüm otel, restoran ve kafelerin endüstriyel mutfak aletlerinden çatal bıçak takımlarına, porselenlerinden çay-kahve ve elektrikli aletlerine kadar birçok ürün züccaciye sektörüne bağlı. Dubai, her geçen gün turizm sektörünün büyümesiyle bir yandan yeni otel, restoran ve kafelerin açılmaya başlaması bir yandan da mevcut olanların her 7 yılda yenilenmesi nedeniyle sektörümüz adına oldukça hareketli pazar. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne 70 milyon dolara yaklaşan ihracatımızı bu yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Mesut Öksüz, Ekonomi, İhracat, Turizm, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Züccaciye İhracatı Hedefi %20 Arttı - Son Dakika

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