Elbistan'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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Elbistan'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı

Elbistan\'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin bahçesinde salça çekerken elektrik akımına kapılan Ayşegül Bal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

<a class='keyword-sd' href='/elbistan/' title='Elbistan'>Elbistan</a>'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı

Olay, sabah saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Bal, evinin bahçesinde bulunan konteynerde salça çekmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Bal’ın akıma kapıldığını fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Elbistan Elbistan'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın tedaviye rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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