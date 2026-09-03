Ağustos enflasyonu 3 Eylül'de açıklanacak; kira artışı ve maaş zammı için belirleyici olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağustos enflasyonu 3 Eylül'de açıklanacak; kira artışı ve maaş zammı için belirleyici olacak

Ağustos enflasyonu 3 Eylül\'de açıklanacak; kira artışı ve maaş zammı için belirleyici olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Ağustos 2026 enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe saat 10.00'da açıklayacak. Veriler, eylül kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 enflasyon verilerini 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi ile aylık ve yıllık enflasyon belli olacak; Eylül kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşecek.

Ağustos verileri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak kaydedildi. Ağustos rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları için iki aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

TCMB, üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Banka 2027 tahminini yüzde 15'te, 2028 tahminini yüzde 9'da sabit tuttu. Gıda enflasyonu tahmini de yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e çıkarıldı; 2027 gıda enflasyonu tahmini yüzde 19'da bırakıldı.

Piyasalar ve vatandaşlar, 3 Eylül'de açıklanacak Ağustos verilerinin bu tabloyu nasıl etkileyeceğini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Memur, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli Ağustos enflasyonu 3 Eylül'de açıklanacak; kira artışı ve maaş zammı için belirleyici olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:39:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ağustos enflasyonu 3 Eylül'de açıklanacak; kira artışı ve maaş zammı için belirleyici olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement