Bağ-Kur'da prim eşitleme için geri sayım: Küçük esnaf ve sanatkarların prim günü 9 binden 7 bin 200'e inebilir - Son Dakika
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Bağ-Kur'da prim eşitleme için geri sayım: Küçük esnaf ve sanatkarların prim günü 9 binden 7 bin 200'e inebilir

Bağ-Kur\'da prim eşitleme için geri sayım: Küçük esnaf ve sanatkarların prim günü 9 binden 7 bin 200\'e inebilir
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Bağ-Kur'luların emeklilikte prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik düzenlemenin gelecek yıl yürürlüğe girebileceği belirtildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, aktüeryal hesapların tamamlandığını ve geriye yasa teklifinin TBMM'ye sunulmasının kaldığını yazdı.

Bağ-Kur'luların emeklilikteki prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik düzenlemenin gelecek yıl yürürlüğe girebileceği öne sürüldü. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, prim eşitlemesine ilişkin aktüeryal hesapların yapıldığını ve maliyetlerin belirlendiğini, geriye yasa teklifinin hazırlanarak TBMM'ye sunulmasının kaldığını yazdı.

Karakaş, düzenlemenin bugüne kadar hayata geçirilmediğini belirtirken, kamuoyunda bütün Bağ-Kur'luları kapsayacağı yönünde yanlış bir beklenti bulunduğunu, kapsamın sınırlı olacağını ifade etti. Düzenlemenin esas olarak küçük esnaf ve sanatkarları kapsaması bekleniyor; bu grupta prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi öngörülüyor. Şirket ortakları ve büyük işyeri sahiplerinin ise düzenlemeden yararlanamayacağı, bu kişiler için 9 bin gün şartının devam edeceği belirtiliyor.

Karakaş, kadın Bağ-Kur'lulara ilişkin olarak EYT kapsamındakiler için prim şartının halihazırda 7 bin 200 gün olduğunu, bu nedenle bu gruba ayrıca bir prim indirimi yapılmasının beklenmediğini aktardı. EYT kapsamı dışındaki kadınlarda ise mevcut şart 9 bin gün olduğu için, düzenlemenin kapsamına göre bu kişilerin yararlanmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Bağ-Kur'dan emeklilikte prim borcunun bulunmamasının zorunlu olduğunu vurgulayan Karakaş, emeklilik dilekçesi verilen tarihte geçmişe dönük borcun bulunmaması gerektiğini; borcu olanların diğer şartları sağlasa bile emekli olamadığını belirtti. Düzenlemeden yararlanabilecek EYT kapsamındaki Bağ-Kur'luların prim borçlarını kontrol ederek planlama yapması gerektiği belirtildi. Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili TBMM'ye sunulmuş bir yasa teklifi bulunmuyor; kesin kapsam ve yürürlük tarihi, yasa teklifinin hazırlanıp Meclis'e sunulmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Gazetesi, İsa Karakaş, Türkiye, Ekonomi, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Emekli Bağ-Kur'da prim eşitleme için geri sayım: Küçük esnaf ve sanatkarların prim günü 9 binden 7 bin 200'e inebilir - Son Dakika

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