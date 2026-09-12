Doğum borçlanmasında günlük prim 352,32 TL, anneler 6 yıla kadar borçlanabiliyor

Doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için, çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar annenin sigortasız geçen süreleri kapsıyor. Her bir çocuk için 2 yıla kadar, toplamda 6 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Sadece 18 ay ücretsiz izin değil, doğum izni süreleri de borçlanılabiliyor.

2026 yılı için 1 günlük prim 352,32 TL, bir aylık prim ise 10.569,60 TL olarak ödeniyor. Emekli Sandığı iştirakçileri için tutar, emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 36'sı üzerinden hesaplanıyor.