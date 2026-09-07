Emekli zamlarında 2027 oranı OVP tahminiyle netleşti, en yüksek oran SSK emeklisine verilecek
Yeni OVP'deki enflasyon tahminine göre 2027 ocak zammı belirginleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 oranında zam alacak.
2027 yılı ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam için hesaplar, yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminiyle değişti.
2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise yüzde 7 olması öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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