Emeklilere Seyyanen Zam Beklentisi Devam Ediyor

2026 yılında emekli maaşlarına yönelik ek artış beklentisi sürerken, Anayasa Mahkemesi'nde yürütülen süreçte 6 Ağustos 2026'da yaşanan gelişme seyyanen zam tartışmalarını yeniden öne çıkardı. Başta memur emeklileri olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, olası bir kararın maaşlara etkisini ve düzenlemenin kapsamını merak ediyor.

Emeklilere seyyanen zam beklentisinin temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ek ödemenin emekli memurların aylıklarına da yansıtılması talebi bulunuyor. Ancak incelenen başvuru doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu dava kapsamında yer almıyor. Bu nedenle AYM sürecinin, bu iki gruba otomatik olarak seyyanen zam sağlayacağına dair kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Bu grupları kapsayan ayrı bir resmi düzenleme de henüz açıklanmadı.

Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026'da, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in ikinci bireysel başvurusu, aynı konuyu kapsayan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirildi. Benzer talepler tek dosya üzerinden ele alınacak. Ancak dosyaların birleştirilmesi, emeklilere seyyanen zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Kesin sonuç, AYM'nin esas incelemesini tamamlayarak vereceği kararla netleşecek.

Şu aşamada emeklilere yönelik yeni bir seyyanen artışı kesinleştiren mahkeme kararı veya yürürlükte mevzuat bulunmuyor. Dava, memur emeklilerinin 2023'teki seyyanen ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklileri mevcut başvurunun doğrudan kapsamı içinde değil. Bu grupların olası bir AYM kararıyla otomatik olarak aynı artıştan faydalanacağına dair kesinleşmiş bir hüküm de yok. Onları da kapsayacak bir seyyanen artış için ayrıca yasal düzenleme veya bağlayıcı bir karar alınması gerekiyor.

2023 yılında görevdeki memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış yapılmış, ancak bu artış memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmamıştı. Bunun üzerine bazı emekli memurlar hukuki yollara başvurdu. Sürecin AYM'ye taşınmasıyla gözler mahkemenin kararına çevrildi. AYM'deki başvuru doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kendiliğinden yararlanmasını sağlayacak kesinleşmiş bir karar şu anda bulunmuyor.