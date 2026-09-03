İki aylık enflasyon yüzde 3,65 oldu, emekli zammının ilk dilimi belli - Son Dakika
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İki aylık enflasyon yüzde 3,65 oldu, emekli zammının ilk dilimi belli

İki aylık enflasyon yüzde 3,65 oldu, emekli zammının ilk dilimi belli
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TÜİK, Ağustos enflasyonunu aylık yüzde 1,84 olarak açıkladı; Temmuz'la birlikte iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65'e ulaştı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk somut veri oluşurken, nihai oran kalan 4 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Temmuz'daki yüzde 1,78'lik artışla birlikte iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65 olarak gerçekleşti.

Bu verilerle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2027 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı için ilk iki aylık kesinleşen dilim belli oldu. Ocak zammı, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar oluşan yüzde 3,65'lik birikimli oran, emekli zamları için ilk somut veri olarak kayıtlara geçti.

Kalan 4 ayın enflasyon verileri nihai zam oranını belirleyecek. TÜİK'in açıklayacağı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları, 2027 Ocak'ta uygulanacak artışın son halini ortaya koyacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler, yıl sonuna kadar açıklanacak verilere odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Memur, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Emekli İki aylık enflasyon yüzde 3,65 oldu, emekli zammının ilk dilimi belli - Son Dakika

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