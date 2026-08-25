Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Bekleniyor - Son Dakika
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Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Bekleniyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Bekleniyor
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Emeklilik yaşını bekleyenler, kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında bilgi arıyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca çalışanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar, mevcut emeklilik şartlarının değişip değişmeyeceğini araştırıyor. EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan sigortalılar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Sosyal güvenlik mevzuatında emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi için henüz yürürlüğe girmiş bir kanun bulunmuyor. SGK'nın mevcut uygulamasında ilk sigorta tarihi, prim gün sayısı ve yaş şartları belirleyici oluyor. 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, EYT sonrası kendileri için de yaş ve prim şartlarının kademeli düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. SGK'nın resmi bilgilerinde emeklilik koşullarının ilk çalışma tarihine göre değiştiği belirtiliyor.

2026 itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe sokan yeni bir yasa bulunmuyor. Talepler ve TBMM'ye sunulan bazı kanun teklifleri gündemde olsa da yasalaşmış veya Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme yok. Kademeli emekliliğin kesin çıkacağı veya belirli bir tarihte yürürlüğe gireceği yönünde resmi açıklama da yapılmış değil. 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar kapsamı merak ederken, mevcut mevzuatta bazı özel durumlarda daha erken emeklilik imkanı bulunuyor. Emeklilik yaşı hesabında ilk sigorta tarihi, 4/a, 4/b veya 4/c kapsamı, toplam prim gün sayısı ve diğer hizmetler dikkate alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Bekleniyor - Son Dakika

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