Osmaniye\'deki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zam beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında

Osmaniye'de yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca emekli, 2027 yılının ilk ayında maaşlarına yapılacak zam oranını yakından takip ediyor. Emekli maaşları yılda iki kez, ocak ve temmuz dönemlerinde açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden belirlenirken, yeni zam için hesaplama süreci de başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz 2026 enflasyonu aylık bazda yüzde 1,78 oldu. Böylece 2026'nın ikinci yarısına ilişkin emekli maaş zammı hesabında ilk veri ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Temmuz döneminde yüzde 17,76 oranında zam almıştı.

2027 Ocak emekli maaş zammının kesin oranı henüz belli değil. Zam oranının belirlenmesinde 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri belirleyici olacak. Ağustos 2026 enflasyon verisinin 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri de açıklandığında 6 aylık toplam enflasyon netleşecek ve kesin zam oranı belirlenecek. Mevcut rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalar yalnızca beklenti niteliği taşıyor; önümüzdeki aylardaki veriler oranı aşağı veya yukarı çekebilir.

Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı. Aynı ankette ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67, eylül ayı için yüzde 2,08, ekim ayı için yüzde 1,97 olarak öngörüldü. Piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan yaklaşık hesaplamalar, 2027 Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 civarında oluşabileceğini gösteriyor. Ancak bu oran kesinleşmiş bir zam değil; yılın kalan aylarındaki enflasyon rakamları 6 aylık toplamı doğrudan etkileyecek. Emekli Sandığı kapsamında bulunan memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı dikkate alındığından hesaplama yöntemi farklılık gösteriyor.

Osmaniye'de emekliler için ocak ayında yapılacak maaş artışı, kira, gıda, ulaşım ve temel harcamalardaki değişimler nedeniyle önem taşıyor. Emekliler, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerini takip ederek maaş artışını kendi bütçeleri üzerinden hesaplamaya çalışıyor. Şu an için yüzde 9,5-10,5 arasındaki beklentiler öne çıksa da 2027 Ocak zammının kesin oranı, 2026 Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.