SGK borçlarında 183,3 milyar liralık taksitlendirme avantajlı ödeme imkanı sağlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme kapsamında toplam 183,3 milyar lira tutarındaki borcun taksitlendirildiğini açıkladı. Bu uygulama, prim borcu bulunan işverenler ve vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağlayarak borç yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme kapsamında 183, 3 milyar lira tutarındaki borcun taksitlendirildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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