SGK Uzmanı Ete\'den askerlik ve doğum borçlanması için yıl sonu uyarısı

SGK Uzmanı Dilek Ete, kademeli emeklilik beklentisi sürerken askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenlere yıl sonu uyarısı yaptı. Ete, borçlanma tutarlarının asgari ücrete bağlı olduğunu belirtti.

Yeni yılda asgari ücrete yüksek oranlı zam gelmesi halinde ödenecek rakamların da ciddi biçimde artabileceğini söyledi.