Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Erteleniyor! - Son Dakika
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Erteleniyor!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Erteleniyor!
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TES'in 2026'da yürürlüğe girmesi zor görünüyor. Yüzde 3 kesinti tehlikesi dikkat çekiyor.

Orta Vadeli Program ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) uygulanma zamanı merak ediliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde TES'teki son durumu değerlendirdi ve maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesine dikkat çekti.

TES, 2023'teki resmi belgelerde 2024 sonbaharı olarak belirlenen yürürlük tarihinin ardından önce 2025'e, sonra 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ile bir kez daha ertelenmişti. 2026 hedefleri arasında yer almasına rağmen ortada ne kanun teklifi ne de kamuoyuna sunulmuş bir taslak metin bulunuyor. Karakaş'a göre Meclis'in ekimde yasama çalışmalarına başlaması ve yoğun bütçe maratonu, TES'in yılın kalan kısmında yasalaşma ihtimalini zayıflatıyor.

Karakaş şu ifadeleri kullandı: 'Asgari ücret 28.075 TL, açlık sınırı 36.940 TL; aradaki fark 8.865 TL'nin üzerinde. Açlık sınırı asgari ücretten yaklaşık %31,6 daha fazla. Mevcut yüzde 15 prim yükünün üstüne yüzde 3 TES kesintisi binince net 27.084 TL'ye düşüyor. Yüzde 3 işveren ve yüzde 3 çalışan payı daha gelirse prim yükü yüzde 44,75'e çıkar, bu sürdürülemez. 2003'ten beri kıdem tazminatının fona devri ve TES ile birleştirilmesi konuşuluyor; her seferinde sosyal tarafların duvarına çarpıyor. İşçinin primi ödeyecek mecali, işverenin maliyeti göğüsleyecek gücü yok. Rıza olmadan kurulan nizam istikrar getirmez, huzursuzluk getirir. Bu şartlarda TES'in 2026'da bile hayata geçmesi zor. Sistem seçim sonrasına veya belirsiz bir istikbale ötelenen bir emeklilik ve tasarruf hayali olarak kalacak.'

Kaynak: Haber Merkezi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Erteleniyor! - Son Dakika

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