TCMB anketiyle Ocak 2027 memur ve emekli zammı yeniden hesaplanıyor
TCMB Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi. Bu değişiklikle milyonlarca memur ile memur, SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak 2027 zammı yeniden hesaplanmaya başlandı.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükselmesiyle yeniden hesaplanmaya başlandı.
Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,70, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 18,32 oldu. Anket 7-9 Eylül 2026 tarihleri arasında 67 katılımcının yanıtlarıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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