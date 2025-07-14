Tanku Bulduk\'un \'Ben Emlakçıyım\' Kitabı Yayınlandı

Uluslararası çapta 35 yılı aşkın saha tecrübesi ve bilgi birikimini yazıya döken Network Gayrimenkul Kurucusu Tanku Bulduk'un 'Ben Emlakçıyım' isimli eseri okurlarla buluştu. Şeffaflık ve yol göstericilik ilkeleri etrafında şekillenen kitap, emlak piyasasında yeniden güven inşa etmeyi hedefliyor.

Kitap emlak sektörüne dair alışılmışın dışında, cesur bir gerçeklik sunuyor. Sadece başarıları değil, aynı zamanda sektördeki krizleri, çıkmazları ve hayal kırıklıklarını da makyajsız bir dille ele alıyor. Bu yaklaşımla genelgeçer emlakçı tanımını, 'Emlakçılık, ilan koyarak değil, insan tanıyarak yapılır' felsefesiyle yeniden inşa ederek mesleğin itibarını tekrar ayağa kaldırmayı hedefliyor. 'Başarılı olmak istiyorsan önce kendine, sonra sözüne sadık ol' mesajıyla, başarının temelini bu üçgen üzerine kuruyor. Bu çalışma, bir kitap olmanın ötesinde; eğitimler, söyleşiler, kulüpler ve yeni nesil emlak sistemleri gibi büyük bir dönüşümün başlangıcı niteliğini taşıyor.

1 Temmuz'da yayımlanan eserinin sadece bir hafta içinde Türkiye'deki en çok satan iş kitapları arasında ilk 10'a girdiğini belirten aynı zamanda Gayrimenkul Eğitim ve Teknoloji Derneği (GET) Başkanı Tanku Bulduk, kitabı hakkında şu açıklamada bulundu:

"Bu kitap, emlakçılığı süsleyen değil, sahada terle yoğrulan bir mesleğin iç yüzünü anlatıyor. 35 yıl boyunca bu sektörde yaşadım, kazandım, kaybettim, tekrar ayağa kalktım. Şimdi tüm bunları saklamadan, çekinmeden, filtresiz bir şekilde anlattım. 'Ben Emlakçıyım' sözünü gururla söylüyorum. Çünkü bu meslek sadece metrekare satmak değil, insanların hayallerine dokunmak anlamına geliyor. Artık herkesin duyması gereken bir gerçek var: Başarı sadece tabela asmakla gelmez. Güvenle, emekle, bilgiyle inşa edilir. Bu kitap, yeni başlayanlara yol, kırılma noktasında olanlara ise cesaret olması amacıyla yazıldı. Çünkü ben bu işi sadece yapmadım, yaşadım."

'BİR HAYAT BİÇİMİNİN İÇTEN VE DÜRÜST HİKAYESİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Kitabını mevcut emlakçılık anlayışını sorgulayan ve dönüştürmeyi hedefleyen cesur bir söylemle yazdığını aktaran Bulduk, "Kaleme aldığım kitabımla birlikte sektöre içeriden, eleştirel ve samimi bir bakış sunuyorum. Bu nedenle bir tanıtım değil, bir farkındalık çağrısı yapıyorum. Emlakçılık mesleğinin değerini yeniden tarif ediyorum. Kitabım bir meslek kimliği değil, bir hayat biçiminin içten ve dürüst hikayesini ortaya koyuyor.

İngiltere'de şube açma ve globalleşme adımları attıklarını söyleyen Bulduk, GET başkanlığını yürütürken sektör profesyonellerini bir araya getirerek etik, eğitim ve teknoloji odaklı bir yapıyı inşa ettiğini söyledi. Bulduk, aynı zamanda Lacivert İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre üyeliğini sürdürüyor.