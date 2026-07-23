Ağrı'da İlk Resmi Nikah Kıyıldı - Son Dakika
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Ağrı'da İlk Resmi Nikah Kıyıldı

Ağrı\'da İlk Resmi Nikah Kıyıldı
23.07.2026 15:51
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TDV'nin 'İki İnsan Bir Hayat' projesiyle Ağrı'da ilk nikah, İl Müftüsü tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında Ağrı’da ilk resmi nikah, Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından kıyıldı.Nikah merasiminde genç çifte aile hayatının sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, evliliğin güçlü bir toplumun temelini oluşturan en önemli müesseselerden biri olduğunu ifade ederek çifte bir ömür boyu huzur, bereket ve mutluluk diledi.Aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin yuva kurma süreçlerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen genç çiftlere 500 bin TL destek sağlanıyor.Nikah merasimi, yapılan dua ve iyi dileklerin ardından aile fertlerinin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Platformu

Kültür Sanat, Müftülük, Evlilik, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Evlilik Ağrı'da İlk Resmi Nikah Kıyıldı - Son Dakika

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