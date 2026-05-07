ISG'de Yeni Yönetim Yapılanması

07.05.2026 15:29
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yönetim yapısını güçlendirerek yeni büyüme fazasına hazırlanıyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, üst yönetim ve teknik liderlik yapısını güçlendiren yeni bir kurumsal yapılanmaya giriyor. Yapılanma kapsamında Yönetici Direktör (Executive Director) pozisyonu yeniden etkinleştirilirken, Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı (CTPO) pozisyonu oluşturuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun ikinci havalimanı ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak güçlü operasyonel performansını yeni bir kurumsal yapılanmayla destekliyor. 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaşarak tarihi bir eşiği geride bırakan ISG, yeni büyüme fazına daha güçlü bir yönetişim ve teknik liderlik yapısıyla giriyor.

Malezya Havalimanları Grubu (Malaysia Airports Holdings Berhad - MAHB) bünyesinde stratejik öneme sahip uluslararası bir havalimanı olarak faaliyet gösteren ISG'de, bir yıldır sürekliliği ve operasyonel dayanıklılığı sağlamakta önemli görev üstlenen Yönetim Komitesi yapısı sona erdi. Daha net tanımlanmış yönetim sorumlulukları, sadeleştirilmiş karar alma süreçleri ve güçlendirilmiş kurumsal uyumu esas alan yeni liderlik modeli hayata geçirildi. Bu kapsamda Yönetici Direktör pozisyonu yeniden devreye alınırken, Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturuldu.

Yönetici Direktör pozisyonu yeniden etkinleştirildi

Yeni yapılanma kapsamında Yönetici Direktör pozisyonu yeniden etkinleştirildi. Bu doğrultuda Hanita Ahmad, Yönetici Direktör ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken aynı zamanda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini de sürdürmeye devam edecek.

Haziran 2025'te Malezya Havalimanları'ndan görevlendirme ile ISG'ye katılan Hanita Ahmad; görevi süresince yönetişim entegrasyonunun güçlendirilmesi, hissedar uyumunun artırılması ve MAHB ile ISG arasındaki kurumsal koordinasyonun geliştirilmesinde kritik rol üstlendi.

Finans dönüşümü, stratejik liderlik, yönetişim ve uluslararası iş ortaklığı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Ahmad, yeni görevinde kurumsal performans yönetimi, paydaş ilişkileri, yönetişim etkinliği ve stratejik hedeflerin hayata geçirilmesine liderlik edecek. Ahmad aynı zamanda, ISG ile MAHB arasındaki entegrasyon sürecinin daha da güçlendirilmesinde aktif rol üstlenmeye devam edecek.

CTPO pozisyonu ile teknik kapasite ve altyapı yönetimi güçleniyor

ISG'nin büyüyen operasyonel yapısı ve uzun vadeli altyapı hedefleri doğrultusunda Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu da oluşturuldu. Bu göreve Levent Çelik atanırken yeni yapı kapsamında mühendislik, teknik hizmetler, altyapı yönetimi, sermaye projeleri, iş sağlığı-güvenliği ve kalite güvence süreçlerinin kurumsal düzeyde daha entegre şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Teknik operasyonlar, altyapı yönetimi, varlık yaşam döngüsü yönetimi, iş sağlığı-güvenliği ve proje yürütme alanlarında kapsamlı deneyime sahip olan Levent Çelik'in liderliğinde ISG'nin gelecekteki kapasite artışı, operasyonel dayanıklılığı ve stratejik altyapı hazırlıklarının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni yapılanmanın terminal genişletme çalışmaları ve büyük ölçekli altyapı projeleri başta olmak üzere, ISG'nin gelecekteki büyüme fırsatlarına ivme kazandırması bekleniyor.

ISG yeni büyüme fazına hazırlanıyor

Son yıllarda Avrupa havacılık sektörünün en güçlü büyüme performanslarından birini sergileyen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni yönetim yapılanmasıyla birlikte sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmeliyet, teknik kapasite gelişimi ve kurumsal yönetişim alanlarındaki dönüşümünü daha ileri taşımayı hedefliyor.

"Şehrin Havalimanı" kimliğini küresel bir bağlantı merkezi vizyonuyla güçlendiren ISG, yeni liderlik yapısıyla birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumuna katkı sağlamayı sürdürmeyi amaçlıyor."

Kaynak: ANKA

