Mercedes-Benz\'in Yeni Modeli Cle Coupé Türkiye\'de

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Mercedes-Benz'in yeni iki kapılı otomobili CLE Coupé, 2023 yılının son çeyreğinde Avrupa'da yollara çıkmasının ardından şimdi de Türkiye'de. Yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

CLE Coupé'nin uzun dingil mesafesi, aerodinamik A sütunu, kısaltılmış ön tampon bölgesi ve uzatılmış arka tampon bölgesi, belirgin omuz çizgisi ve büyük tekerlekleri, Mercedes-Benz ile özdeşleşen nitelikleri ön plana çıkartıyor. Tamamen yeni CLE Coupé, sportif ve zarif gövde yapısını Mercedes-Benz'in rafine tasarım dili ile birleştiriyor.

Sportif alçak motor kaputu, ince LED far tasarımı ve yıldız tasarımına sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası ile öne doğru eğimli ön bölüm, taşıdığı köpekbalığı ifadesi ile atletik ancak zarif bir görünüm sergiliyor. Uzun kaputta yer alan güç kubbeleri, hibrit teknolojisiyle desteklenen gücü vurguluyor. Yandan bakıldığında özgün bir siluet göze çarpıyor. Belirgin karakter çizgisi, farlardan itibaren yan ayna boyunca arka aydınlatma grubuna kadar uzanarak özgün bir siluet oluşturuyor. Kaslı arka kısım, bütüncül bir yüzey, yumuşak geçişler ve üç boyutlu iki parça LED aydınlatma grubu ise arka tasarımı karakterize ediyor.

4.850 mm uzunluğu, 1.860 mm genişliği ve 1.428 mm yüksekliği ile yeni CLE, orta sınıfın en büyük coupé modeli. 25 mm daha uzun aks mesafesiyle CLE Coupé, C-Serisi Coupé'ye kıyasla çok daha fazla alan sunuyor. Özellikle arkada yolcular, 10 mm daha fazla baş, 19 mm daha fazla omuz/dirsek ve 72 mm daha fazla diz mesafesine sahipler. Bagaj ise 60 litre daha fazla hacme sahip.

İç mekanda yer alan 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ile dikey yapıda, sürücüye 6° dönük 11,9 inçlik merkezi ekranda tüm kontrol sizde. Sizi çevreleyen ambiyans aydınlatmasına ek olarak CLE için özel olarak geliştirilen entegre spor ön koltuklar dikkat çekiyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ile ön koltuk başlıklarında yer alan iki hoparlör, Dolby Atmos ve Spatial Audio ile sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Kolay-Giriş işlevine sahip ön koltukların kilidi, kapı kolu kullanılarak değil, koltuk sırtlığının üst kenarına tasarımsal bir şekilde yerleştirilmiş zarif bir kayış ile açılıyor.

CLE Coupé, yeni E-Serisi'nde yer alan çok sayıda dijital yenilikten de yararlanıyor. Yeni elektronik mimarisi ve üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle en akıllı coupé olan CLE, teknolojik lüksün tüm imkanları ile kullanıcıları buluşturuyor.

Tamamen yeni CLE Coupé, hibrit mimarisi ile verimlilikte de standartları belirliyor. Tüm motor seçenekleri entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile sunuluyor.

Şasi, standart olarak yere 15 milimetre daha yakın. Standart Teknik paket ile sunulan, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi ile arka aks yönlendirme sistemi, sportif sürüş ile konforu bir araya getiriyor. Arka aks yönlendirme sistemi ile arka aks dönüş açısı 2,5 dereceye kadar çıkarak dönüş çapını yaklaşık 50 cm kısaltıyor. Yeni CLE Coupé, daha büyük boyutlarına rağmen C-Serisi Coupé'ye kıyasla daha küçük bir dönüş çapına sahip (11,2 metre yerine 10,7 metre).

Çok sayıda sürüş destek sistemi, sürüş güvenliğini destekliyor. ATTENTION ASSIST, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve 360° kamera ile Park Paketi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı gibi önemli işlevler standart olarak sunuluyor.

SPORTİF VE ZARİF BİR GÖRÜNÜM İÇİN GELENEKSEL COUPÉ TASARIMI

Sportif ve zarif iki kapılı modelin coupé'ye özgü oranları, 'Duygusal Sadelik' tasarım felsefesiyle şekillenen Mercedes-Benz'in modern tasarım diliyle birleşiyor. Böylece yeni CLE Coupé, kesintisiz ve akıcı hatlarıyla dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında dinamik ve zarif bir siluet göze çarpıyor. Yere yakın duruş (1.422 mm), uzun aks mesafesi (2.865 mm), kısa ön ve arka uzantılar (önde 888 mm/arkada 1.097 mm) ve kaslı omuz çizgisiyle iki kapılı coupé yolların hakimi. Uzun motor kaputunda yer alan güç kubbeleri ve eğimli ön cam ile arkaya doğru zarifçe alçalan tavan çizgisi yeni CLE'nin siluetini tamamlıyor. Otomobilin arkasına doğru konumlandırılmış yolcu kabini, dinamizmi güçlendiriyor.

Yan tasarımdaki ayrıt edici detaylar, otomobilin güçlü hacmini yeniden yapılandırıyor. Karakteristik çizgiler, fardan başlayıp yan aynalara ve arka aydınlatma grubundan kapı koluna kadar uzanarak sportif oranları ve güçlü çamurluk kemerlerini vurguluyor. Ayrıca krom cam çerçeveleriyle siluet daha da güçleniyor. AMG iç ve dış mekan tasarım konseptine sahip otomobil, 19 veya 20 inçlik jantlarla donatılabiliyor.

YILDIZ TASARIMINA SAHİP ELMAS GÖRÜNÜMLÜ RADYATÖR IZGARASI

Tüm coupé modellerdeki gibi yıldız tasarımına sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası, parlak siyah tek bir çerçeveye sahip. Radyatör ızgarasının aşağı doğru açılan A şeklindeki formu da yeni CLE Coupé'nin güçlü görünümünü destekliyor. Ön tampondaki parlak siyah merkezi hava girişinin etrafındaki krom çerçeve, iki kapılı aracın daha alçak ve yola daha yakın görünmesini sağlıyor.

ÜÇ BOYUTLU IŞIK YAPISIYLA LED ARKA AYDINLATMA GRUBU

Güçlü arka kısım, akıcı yüzeyler ve yumuşak geçişlerle dikkat çekiyor. Ayrıca yeni konturlara ve üç boyutlu ışık çizgilerine sahip iki parça LED arka aydınlatma grubu da görsel bir şölen yaratıyor. Arka aydınlatmalar koyu tonda bir tasarım öğesiyle birbirine bağlanarak arka tamponda yer alan krom şerit gibi arka bölümün genişliğini vurguluyor.

SINIFININ EN BÜYÜK COUPÉ MODELİ

Tamamen yeni CLE Coupé, boyutu ile özel bir ligde yer alıyor. 4.850 mm uzunluğa, 1.861 mm genişliğe ve 1.422 mm yüksekliğe sahip yeni iki kapılı model, C Serisi Coupé'den önemli oranda büyük. E-Serisi Coupé'den ise 2 mm daha alçak ve 15 mm daha uzun.

CLE Coupé C-Serisi Coupé ile fark E-Serisi Coupé ile fark Uzunluk mm 4.850 +164 +15 Genişlik mm 1.861 +51 +1 Yükseklik mm 1.422 +17 -8 Aks mesafesi mm 2.865 +25 -8 Ön uzantı mm 888 +98 +38 Arka uzantı mm 1.097 +41 -15 İz genişliği ön/arka mm 1.600/1.600 +33/+52 -5/-9

GENİŞ BİR ALAN VE SPORTİF LÜKS

64 farklı renk içeren aktif ambiyans aydınlatması, sportif iç atmosferi destekliyor. Ön ve orta konsol süslemeleri, geniş depolama alanı, kablosuz şarj özelliği, baş üstü kontrol ünitesi, kapı kolları, koltuk ayar ünitesi ve ayak boşluklarında yer alan ambiyans aydınlatması, gösterge panelinin alt kenarı boyunca orta konsolun her iki tarafında yer alan havalandırma çıkışlarına kadar uzanan bir ışık şeridiyle iç mekanı kişisel keyif alanınıza dönüştürüyor. Kapılarda, kol dayanaklarında ve kemer çizgisi boyunca arka koltuk sırasına uzanan bir ışık şeridi, geniş alan hissini pekiştirerek sizi tamamen çevreliyor.

KOLTUKLARA ENTEGRE HOPARLÖRLERLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MÜZİK DENEYİMİ

16 kanal amplifikatör, 17 hoparlör ve 710 Watt güce sahip Burmester® 3D surround ses sistemi ile maksimum ses deneyimi her zaman sizinle.

Burmester® 3D surround ses sistemi, Dolby Atmos ile sürükleyici ses deneyimini yeni bir düzeye taşıyor. Sürücü ve yolcuları, kayıt stüdyosu veya canlı bir konser etkisi veren, benzersiz, çok boyutlu derinliğe ve netliğe sahip bir ses çevreliyor. Dolby Atmos, her bir enstrümanın veya sesin ayrı ayrı konumlandırılmasına olanak tanıyor. Geleneksel stereo sistemler sağ-sol dinamiklerine eğilimliyken Dolby Atmos tüm ses aralıklarını kullanarak 360 derecelik bir deneyim yaratabiliyor. Burmester® 3D surround ses sistemi, ikisi ön koltuk başlarında olmak üzere 17 hoparlör içeriyor.

CLE için geliştirilen entegre koltuk başlıklarına sahip yeni ön koltuklar, yenilikçi bir çözümü de beraberinde getiriyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ile her bir koltuk başlığı hizasında iki hoparlör yer alıyor. Bu da Dolby Atmos ile sürükleyici bir müzik deneyimi yaratıyor.

KULLANICI ARAYÜZÜ: EN İYİ İŞLETİM MİMARİSİNDE MÜKEMMEL PİKSEL

Yeni C-Serisi'nden alınan ekran görselleri ve yerleşimi arasından sürücü Klasik, Spor ve Ambiyans stillerinden birini seçebiliyor. Sürüş, telefon ve konfor gibi ayarlar doğrudan ve sEZGISEL OLARAK MERKEZI EKRAN ÜZERINDEN YÖNETILIYOR.

KOLTUĞA ENTEGRE YENİ KOLAY-GİRİŞ İŞLEVİ

Mercedes-Benz'de ilk kez, Kolay-Giriş işlevine sahip ön koltukların kilidi, bir kol kullanılarak değil, koltuk sırtlığının üst kenarında uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş zarif deri bir kayış ile açılıyor.

ÖZEL MALZEMELER VE RENKLER

Yeni CLE Coupé'nin en kullanıcı dostu özelliklerinden biri de özel renk ve kaliteli malzeme seçimi ile farklı kişiselleştirme seçenekleri. AMG Tasarım Konsepti ile sunulan standart koltuk döşemeleri dışında pek çok farklı renk ve malzeme seçilebiliyor. Bej, kahverengi, kırmızı veya beyaz döşemeler isteğe bağlı desenler ve süslemeler ile bir araya getirilebiliyor.

AMG iç mekan tasarım konsepti ile gösterge paneli ve kemer çizgileri standart olarak ARTICO deri ile kaplanıyor. Ayrıca farklı süsleme seçenekleri bulunuyor. Yeni sunulan gümüş kumaş örgülü süslemeler özellikle öne çıkıyor. Bir diğer yeni süsleme ise açık damarlı siyah, alüminyum çizgili, mat cilalı ahşap süslemeler. Ayrıca açık damarlı kahverengi ceviz ağacından mat cilalı ahşap süsleme, antrasit ıhlamur ağacından mat cilalı ahşap süsleme ve AMG karbon-fiber süsleme seçenekleri de bulunuyor.

GENİŞ İÇ HACİM

Tamamen yeni CLE Coupé, 25 milimetre daha uzun aks mesafesiyle C-Serisi Coupé'den önemli ölçüde fazla alan sunuyor. Arkada oturan yolcular, 10 milimetre daha fazla baş mesafesi, 19 milimetre daha fazla omuz ve dirsek mesafesi ve 72 milimetre daha fazla diz mesafesinden faydalanıyor. Ayrıca bagaj, 60 litre daha fazla hacim sunuyor.

CLE Coupé C-Serisi Coupé ile fark E-Serisi Coupé ile fark Ön bacak mesafesi mm 1.070 +2 +7 Arka bacak mesafesi mm 869 +56 -43 Arka diz mesafesi mm 33 +72 -7 Ön maksimum baş mesafesi mm 1.024 +1 -15 Arka maksimum baş mesafesi mm 915 +10 -10 Ön omuz mesafesi mm 1.414 +22 -10 Arka omuz mesafesi mm 1.331 +19 +54 Ön dirsek mesafesi mm 1.489 +17 -5 Arka dirsek mesafesi mm 1.377 +19 +36 Bagaj hacmi lt 420 +60 -5

ELEKTRİK DESTEKLİ MOTORLARLA VERİMLİ SÜRÜŞ PERFORMANSI

Elektrifikasyon ve akıllı hacim küçültme çözümleri sayesinde yeni CLE Coupé, verimlilikte de standartları belirliyor. Dört silindirli benzinli 4MATIC motor ile hibrit çözümleri bünyesinde barındırıyor. Turbo beslemeye ek olarak entegre marş jeneratörü güç aktarımına destek sağlıyor.

48 volt beslemeli entegre marş jeneratörü, özellikle düşük devirlerde içten yanmalı motoru destekliyor. Ek güç desteği dışında süzülme ve enerji geri kazanım işlevlerini de yerine getiriyor. Tüm bu önlemler yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca motora oldukça hızlı ve yumuşak bir şekilde marş veriyor. Böylece start-stop gibi işlevlerde ek konfor sağlıyor. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrik motorunun gücü 15 kW'den 17 kW'ye çıkarken entegre marş jeneratörü aynı zamanda 205 Nm ek tork sağlıyor.

YENİLİKÇİ 4 SİLİNDİR 4MATIC GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ

190 kW gücündeki CLE 300 4MATIC'in ortalama yakıt tüketimi 7,6-7,0 lt/100 km, ortalama CO2 emisyonu 173-159 gr/km. M 254 2,0 litre hacimli motor, çok sayıda ileri mühendislik çözümünü bünyesinde barındırıyor. NANOSLIDE® silindir kaplaması, CONICSHAPE® silindir honlaması (trompet honlama), değişken akışlı turbo besleme ve motora entegre egzoz gazı arındırma çözümleri bunlardan bazıları. Ayrıca 190 kW'lık motor, iki kademeli valf kaldırma sistemi CAMTRONIC ile daha yüksek güç üretimi sağlıyor.

SUNULAN MOTOR SEÇENEĞİ

CLE 300 4MATIC Hacim cc 1.999 Güç kW/PS 190/258 d/d 5.800 Ek güç, EG boost kW/PS 17/23 Tork Nm 400 d/d 2.000-3.200 Ek tork EQ boost Nm 205 Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) l/100 km 7,6-7,0 Ortalama CO 2 emisyonu (WLTP) g/km 173-159 Hızlanma 0-100 km/s s 6,2 Maksimum hız km/h 250

9G-TRONIC ŞANZIMAN VE 4MATIC DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Tüm CLE versiyonlarında entegre marş jeneratörünün uyarlanması için özelleştirilen 9G-TRONIC şanzıman kullanılıyor. Mühendislerin elektromotoru, güç elektroniğini ve şanzıman soğutucusunu şanzımanın içine veya üzerine taşıması montaj alanı ve ağırlık avantajı sunuyor. Elektrikli yardımcı yağ pompasıyla optimize edilen etkileşim, mekanik pompanın hacminde öncekine göre yüzde 30 oranında azalma sağlıyor. Çok çekirdekli işlemci ve yeni montaj ve bağlantı teknolojisine sahip tam entegre şanzıman kontrolü kullanılıyor. Artan bilgi işlem gücüne ek olarak, elektriksel arabirimlerin sayısı azalırken yapılan iyileştirmelerle şanzıman kontrolünün ağırlığı da yüzde 30 azalıyor. 4MATIC, dört tekerlekten çekiş sistemi ön aksta daha yüksek tork elde edilmesini, geliştirmeler sayesinde azalan toplam ağırlık CO2 emisyonunun düşmesini sağlıyor.

SPORTİF, KONFORLU VE OPTİMUM YOL TUTUŞ

Yeni CLE Coupé'nin süspansiyonu, virajlı yollarda çevik sürüş keyfi sağlarken uzun mesafelerde de üstün sürüş konforu sunuyor. Ön tekerleklerin dört bağlantı geometrisi dinamik yol tutuşuna katkı sağlıyor. Arka aksta yer alan beş kollu çok bağlantılı yapı düzlük stabilitesini artırıyor.

SERTLİĞİ SEÇİLEBİLEN SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Yeni CLE Coupé'de yer alan teknik paket ile ön ve arka akslarda sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi, arka aks yönlendirme sistemi, 2,5° donanımları sunuluyor. Aktif şasi, sürüş durumuna, hıza ve farklı yol koşullarına uyacak şekilde motor, şanzıman ve direksiyon özellikleriyle bağlantılı olarak her tekerlek için ayrı ayrı sönümleme özelliklerini kontrol ediyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT modları sayesinde konfor ile sportif sürüş arasında seçimler yapabiliyor. Daha doğrudan yol tutuşu ve çeviklik için daha sert bir süspansiyon ve sönümleme yapısının yanı sıra sportif direksiyon tepkileri sunuyor. Hızlı bir şekilde viraj alırken veya hızlı kaçınma manevraları yaparken sportif sürüş ayarı daha az savrulma sağlayarak dinamizmi artırıyor.

ARKA AKS YÖNLENDİRMESİ İLE DAHA ÇEVİK SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

Arka aks yönlendirmesinin desteği ile ön aksta daha doğrudan yönlendirme sağlayan yeni CLE Coupé, kıvrak ve dengeli sürüş özellikleri sunuyor. Arka tekerlekler 2,5 dereceye kadar dönerek dönüş çapını 50 santimetre azaltıyor. Böylece 4MATIC versiyonlar 11,7 metre yerine 11,2 metre dönüş çapına sahip oluyor. Ayrıca, daha direkt direksiyon oranı sayesinde, sürücünün daha az direksiyon hareketi yapması yeterli oluyor. 60 km/s'in altındaki hızlarda arka tekerlekler, ön tekerleklerin aksi istikametinde dönüyor. Böylece aks mesafesi sanal olarak kısalarak daha fazla manevra kabiliyeti ve kıvraklık kazandırıyor. 60 km/s hızdan itibaren arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yöne dönüyor. Sanal olarak uzayan aks mesafesi, yüksek hızlarda, hızlı şerit değiştirmelerde veya ani manevralarda artırılmış sürüş stabilitesi ve sürüş güvenliği sağlıyor.

DAHA FAZLA GÜVENLİK İÇİN DURUMA ÖZEL DESTEK

Tamamen yeni CLE Coupé, zengin bir standart güvenlik donanımı ile yollara çıkıyor. ATTENTION ASSIST, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve 360° kamera ile Park Paketi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı donanımlardan bazıları.

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