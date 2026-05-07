SARSILMAZ ve EM&E Grup'tan Stratejik İş Birliği

07.05.2026 10:48
SARSILMAZ ve EM&E Grup, savunma sanayii için Mutabakat Zaptı imzaladı, ortak üretim ve teknoloji paylaşımını hedefliyor.

(İSTANBUL) - SARSILMAZ ile İspanya merkezli EM&E Grup arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye ve İspanya savunma sanayii ilişkileri açısından yeni bir iş birliği zemini oluştururken; sistem entegrasyonu, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve katma değerli ihracat hedefleri bakımından stratejik önem taşıyor.

Türk savunma sanayisinin lider şirketi SARSILMAZ ile İspanya merkezli EM&E Grup, savunma teknolojileri alanında stratejik iş birliği başlatmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı. İş birliği kapsamında SARSILMAZ'ın 150 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirdiği makineli tüfekler ile grup şirketlerinden TR Mekatronik'in 25–30 mm top sistemlerinin, EM&E Grup'un farklı coğrafyalarda sahada kendini kanıtlamış uzaktan komutalı silah sistemleriyle entegrasyonu hedefleniyor.

Tarafların mevcut kabiliyetlerini tamamlayıcı şekilde kullanmasını amaçlayan anlaşma, yalnızca sistem entegrasyonu ile sınırlı kalmayacak. İş birliğinin ilerleyen aşamalarda ortak üretim ve ortak geliştirme faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede söz konusu iş birliği, iki şirket açısından güçlü bir teknoloji ve pazar tamamlayıcılığı oluştururken; Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayii alanındaki ilişkilerin derinleşmesine de katkı sunacak. Her iki firmanın uluslararası pazarlardaki konumu ve ihracat deneyimi, iş birliğinin küresel ölçekte yeni fırsatlar yaratmasına zemin hazırlıyor.

SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M. Nuri Kızıltan, imzalanan Mutabakat Zaptı'nın hem şirketler hem de ülkeler açısından stratejik bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı iş birlikleri açısından önemli bir adım"

"EM&E Grup ile imzaladığımız bu Mutabakat Zaptı'nı, yalnızca iki şirket arasında kurulan teknik bir iş birliği olarak görmüyoruz. Bu anlaşma, Türkiye ve İspanya savunma sanayii ekosistemleri arasında tamamlayıcı kabiliyetlerin bir araya gelmesi bakımından önemli bir adımdır."

SARSILMAZ'ın 150 yılı aşkın üretim ve mühendislik birikimiyle geliştirdiği makineli tüfekler ve TR Mekatronik'in 25–30 mm top sistemleri, EM&E Grup'un sahada kendini kanıtlamış uzaktan komutalı silah sistemleriyle entegre edildiğinde, uluslararası pazarlara yönelik güçlü ve rekabetçi çözümler ortaya çıkacaktır. Bu iş birliği, ülkemiz açısından katma değerli ihracat potansiyelini artırması, teknoloji odaklı ortak geliştirme süreçlerine kapı açması ve Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirmesi bakımından önemlidir".

EM&E Grup Küresel Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı M. Jocxan Bojorquez ise şöyle konuştu:

"SARSILMAZ ile hayata geçirdiğimiz bu stratejik iş birliği, uluslararası pazarda rekabetçi ve yüksek verimliliğe sahip savunma sistemleri sunma konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor. Her iki şirketin kabiliyetlerinin entegre edilmesi; teknoloji paylaşımı ve ortak üretim yoluyla, iki ülkenin savunma sanayii altyapısını güçlendirecek ileri teknoloji savunma sistemlerinin geliştirilmesinde endüstriyel iş birliğinin ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor."

SARSILMAZ ve EM&E Grup arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, iki ülke savunma sanayii ilişkilerine yeni bir ivme kazandırırken; entegre çözümler, ortak kabiliyet geliştirme ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanma hedefleri açısından stratejik bir iş birliği niteliği taşıyor.

Kaynak: ANKA

