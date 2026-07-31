ShopinX Global Pazar Hedefli Büyüyor - Son Dakika
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ShopinX Global Pazar Hedefli Büyüyor

ShopinX Global Pazar Hedefli Büyüyor
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ShopinX, dijital ekonomi ile alışverişi birleştirerek uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Türkiye'de geliştirilen teknoloji girişimi ShopinX, dijital ekonomi ile gerçek dünya alışveriş deneyimi arasında köprü kurmayı hedefleyen vizyonuyla uluslararası pazarlara açılıyor. Web3 teknolojilerinin günlük yaşamda daha geniş kullanım alanı bulmasına katkı sağlamayı amaçlayan proje, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda uluslararası kullanıcı kitlesine ulaşmak ve global kripto ekosisteminde yerini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dijital ekonominin hızla büyüdüğü günümüzde kullanıcı beklentileri, dijital varlıkların yalnızca alım satım amacıyla değil, gerçek yaşamda somut fayda sağlayacak şekilde kullanılmasına yöneliyor. ShopinX, bu değişimi merkeze alarak dijital ekonomi ile alışveriş deneyimini aynı ekosistemde buluşturmayı hedefleyen bir teknoloji girişimi olarak geliştirildi.

Türkiye'den doğan ShopinX, yerel bir girişim olmanın ötesinde küresel ölçekte faaliyet göstermeyi hedefleyen uzun vadeli bir vizyon ortaya koyuyor. Proje, farklı ülkelerde stratejik iş birlikleri geliştirerek uluslararası topluluğunu büyütmeyi, teknoloji alanındaki bilgi birikimini dünya pazarına taşımayı ve Türkiye'nin yükselen teknoloji girişimleri arasında güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Küresel büyüme planının önemli adımlarından biri olarak ShopinX, uluslararası kripto varlık ekosistemindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Proje, global kripto piyasalarında faaliyet gösteren platformlarda yer alma hedefi doğrultusunda teknik ve operasyonel süreçlerine devam ederken, aynı zamanda uluslararası topluluğunu genişletmeye ve yeni stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanıyor.

ShopinX CEO'su Metehan Mercimek, projenin vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin gerçek değeri, insanların günlük yaşamına dokunabildiği ölçüde ortaya çıkar. ShopinX'i geliştirirken hedefimiz yalnızca bir teknoloji platformu oluşturmak değildi. Türkiye'de geliştirilen bir girişimi, küresel ölçekte tanınan ve güven duyulan bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Dijital ekonomi ile gerçek dünya arasındaki bağı güçlendiren sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmek için çalışıyoruz."

Mercimek, uluslararası büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"Global kripto piyasalarında yer almak bizim için yalnızca bir listeleme süreci değil; uluslararası güvenilirliğimizi, erişimimizi ve ekosistemimizi güçlendirecek stratejik bir adımdır. Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji markasının dünya çapında başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası iş birlikleri geliştiriyor, topluluğumuzu büyütüyor ve küresel pazarlara hazırlanıyoruz."

ShopinX, uzun vadeli büyüme stratejisini inovasyon, kullanıcı odaklı yaklaşım ve uluslararası iş birlikleri üzerine inşa ediyor. Şirket, küresel teknoloji ekosisteminde rekabet eden, Türkiye'yi temsil eden ve dünya çapında değer üreten bir marka olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans ShopinX Global Pazar Hedefli Büyüyor - Son Dakika

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