TÜREB envanterine göre rüzgar sanayisinin yüzde 70\'i üç yılda yatırım planlıyor

(İSTANBUL) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, Türk rüzgar sanayisinin büyüme potansiyelini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sektörün yaklaşık yüzde 70'i gelecek üç yıl içinde yeni yatırım planlıyor. Aynı dönemde istihdamını artırmayı bekleyenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 74'e ulaşıyor. Kapasite artışı yatırımların başında gelirken, Türkiye'nin farklı rüzgar türbini bileşenleri ve ekipmanlarında geniş bir üretim altyapısına sahip olduğu görülüyor.

TÜREB tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik üretimin ana türbin bileşenlerinden daha özel ekipmanlara kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Kule ve kule iç aksamı en yaygın üretim alanı olarak öne çıkarken, kanat ve alt aksamları, temel komponentler, jeneratör ve güç elektroniği de önemli üretim kalemleri arasında yer alıyor. Elektrik ve mekanik sistemlerin yanı sıra farklı özel komponentlerin de Türkiye'de üretilmesi, sektörün geniş bir tedarik ağına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, araştırmanın Türk rüzgar sanayisinin geldiği noktayı ve önündeki fırsatları birlikte görme imkanı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE RÜZGAR SANAYİSİNDE GÜÇLÜ BİR MERKEZ OLUYOR"

"Türkiye rüzgar enerjisinde güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Sanayimizin farklı alanlarda üretim yapabilmesi ve ihracat pazarlarında yer alması önemli bir birikim oluşturuyor. Araştırmada gördüğümüz yatırım ve istihdam beklentileri de sektörün önümüzdeki döneme güvenle baktığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, bu üretim gücünü daha yüksek yerli katma değer, daha fazla teknoloji ve daha güçlü bir ihracat yapısıyla geliştirmek."

TÜRK RÜZGAR SANAYİSİ AVRUPA'YA İHRACAT YAPIYOR

Araştırma, sektörün uluslararası pazarlardaki konumuna ilişkin de önemli veriler sunuyor. Almanya, İspanya, Portekiz ve Fransa başlıca ihracat pazarları arasında yer alırken, Çin de Avrupa dışındaki önemli pazarlar arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin özellikle Avrupa rüzgar enerjisi tedarik zincirleriyle güçlü ticari bağlantıları bulunuyor.

Araştırmanın finansal ve dış ticaret verileri de sektörün farklı ölçeklerdeki şirketlerden oluşan ve uluslararası pazarlara entegre bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 52'si rüzgar enerjisi faaliyetlerinden elde ettiği ciro bakımından 500 milyon TL'nin altında yer alırken, yüzde 39' u 1 milyar TL ve üzerindeki ciro gruplarında bulunuyor. İhracat tarafında ise katılımcıların yüzde 74'ü 500 milyon TL'nin altında ihracat geliri bildirirken, yüzde 26'lık kesim 1 milyar TL ile 5 milyar TL arasında ihracat geliri elde ediyor.

İSTİHDAMDA DA BÜYÜME BEKLENTİSİ

İstihdam verileri, rüzgar sanayisinin farklı iş gücü ölçeklerindeki firmaları bünyesinde barındırdığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 52' si doğrudan rüzgar enerjisine yönelik 1-49 kişi arasında istihdam sağlarken, yüzde 21'i 500-999 kişilik istihdam aralığında bulunuyor. Sektörün gelecek dönem beklentileri ise istihdam tarafında da büyümeye işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 74'ü gelecek üç yıl içerisinde istihdamını artırmayı bekliyor.

AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ GELİŞİYOR

Sektörün yatırım ve teknoloji kapasitesine ilişkin veriler de araştırmada dikkati çekiyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 61'i geçerli Yatırım Teşvik Belgesine sahipken, Ar-Ge Merkezine sahip olanların oranı yaklaşık yüzde 39 seviyesinde bulunuyor. Bu veriler, rüzgar sanayisinin üretim kapasitesinde teknoloji geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, Türkiye'nin rüzgar enerjisi tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecek başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, Türk rüzgar sanayisinin gelişimini düzenli olarak takip etmek amacıyla TÜREB tarafından her yıl hazırlanıyor. Araştırma kapsamında oluşturulan katalogda, Türkiye'de rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren sanayicilere ve üreticilere de yer verilerek sektörün üretim kabiliyetlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.