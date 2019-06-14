Avrupa Uzay Ajansı uyardı: 9 Eylül'de dünyaya çarpabilir!

1 Avrupa Uzay Ajansı, risk kataloğunda yer alan ve yaklaşık 40 metre çapındaki bir göktaşının bu yıl Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

2 Aynı açıklamada "2006QV89" adlı göktaşının 9 Eylül'de saat 07.00'da Dünya'ya çarpabiliceği bilgisinin altı çizildi. Risk listesine göre asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali 7 bin 299'da 1.

3 Avrupa Uzay Ajansı'na göre, göktaşı şu anki seyrinde devam ederse, Dünya'nın yaklaşık 6 milyon 850 bin kilometre yakınından geçecek.

4 Ne kadar hazırlıklıyız? Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

5 Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

6 En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

7 Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.