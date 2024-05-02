Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 3 Mayıs'ta fırlatacak - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 3 Mayıs'ta fırlatacak

Çin, Chang\'e-6 Ay keşif aracını 3 Mayıs\'ta fırlatacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 Ay keşif aracının 3 Mayıs'ta fırlatılacağını duyurdu. Keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayarak insanlık tarihinde bir ilke imza atacak. Hazırlıkların tamamlandığı ve fırlatma için uygun aralıkların belirlendiği açıklandı.

02.05.2024 14:05
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ÇEKİM TARİHİ: 1 Mayıs 2024

Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonundan çeşitli görüntüler

Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı 3 Mayıs'ta fırlatılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Böylece bu görev insanlık tarihinde türünün ilk örneği olacak.

Açıklamada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde göreve ilişkin hazırlıkların sürdüğü ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketine yakında yakıt doldurulacağı belirtildi.

CNSA art arda iki günde de fırlatma için uygun aralığın 50'şer dakikalık kısa bir süre olması nedeniyle roket ekibinin toplam 10 yörünge tasarladığını bildirdi.

Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde Çarşamba günü ilgili tüm sistemler fırlatma için kapsamlı şekilde denetlendi.

Merkezdeki meteoroloji sistemi, başarılı bir fırlatma için izleme ve analiz süreçlerini güçlendirdi.

Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Cumartesi günü fırlatma alanına dikey olarak transfer edilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını 3 Mayıs'ta fırlatacak - Son Dakika

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