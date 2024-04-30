Çin İHA\'ları Antarktika\'da bilimsel keşif gezisinde kullanıldı

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1. Dronelardan çekilen çeşitli görüntüler

Çin'in yeni tamamlanan 40. Antarktika bilimsel keşif gezisinde Çin İHA'ları (insansız hava araçları) ilgi odağı oldu. Gezide Wuhan Üniversitesi ve Tongji Üniversitesi üyeleri havadan araştırma uçuşları yapmak için birlikte çalıştı. Zhongshan İstasyonu, Grove Dağları, Taishan İstasyonu ve Kunlun İstasyonu gibi yerleri kapsayan uçuşları gerçekleştirmek için İHA'lar ve çeşitli sensörler kullanıldı. Keşfin dikkat çeken bir yönü de Grove Dağları'nda İHA'ların özellikle meteoritlerin dağılımının belirlenmesinde havadan araştırma yapmak için kullanılmasıydı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antarktika'dan bildiriyor. (XHTV)