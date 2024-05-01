Çin, Chang\'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak

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WENCHANG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı 3 Mayıs'ta fırlatılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Böylece bu görev insanlık tarihinde türünün ilk örneği olacak.

Açıklamada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde göreve ilişkin hazırlıkların sürdüğü ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketine yakında yakıt doldurulacağı belirtildi.

CNSA art arda iki günde de fırlatma için uygun aralığın 50'şer dakikalık kısa bir süre olması nedeniyle roket ekibinin toplam 10 yörünge tasarladığını bildirdi.

Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde Çarşamba günü ilgili tüm sistemler fırlatma için kapsamlı şekilde denetlendi.

Merkezdeki meteoroloji sistemi, başarılı bir fırlatma için izleme ve analiz süreçlerini güçlendirdi.

Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Cumartesi günü fırlatma alanına dikey olarak transfer edildi.