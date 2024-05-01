Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak

Çin, Chang\'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 Ay keşif aracının 3 Mayıs'ta fırlatılacağını duyurdu. Keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayarak insanlık tarihinde bir ilke imza atacak. Hazırlıkların tamamlandığı Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde fırlatma için son kontroller yapıldı. Cumartesi günü keşif aracı ve taşıyıcı roket fırlatma alanına transfer edildi.

01.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WENCHANG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı 3 Mayıs'ta fırlatılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Böylece bu görev insanlık tarihinde türünün ilk örneği olacak.

Açıklamada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde göreve ilişkin hazırlıkların sürdüğü ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketine yakında yakıt doldurulacağı belirtildi.

CNSA art arda iki günde de fırlatma için uygun aralığın 50'şer dakikalık kısa bir süre olması nedeniyle roket ekibinin toplam 10 yörünge tasarladığını bildirdi.

Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde Çarşamba günü ilgili tüm sistemler fırlatma için kapsamlı şekilde denetlendi.

Merkezdeki meteoroloji sistemi, başarılı bir fırlatma için izleme ve analiz süreçlerini güçlendirdi.

Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Cumartesi günü fırlatma alanına dikey olarak transfer edildi.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Chang'e-6 Ay keşif aracını fırlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement