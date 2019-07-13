Brezilyalı eski futbolcu Romario'nun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük!

1
Bir dönem Brezilya sahalarında fırtınalar estiren ve şimdilerde Roma senatosunun bir üyesi olan eski futbolcu Romario, son zamanlarda kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündemde.
2
53 yaşındaki eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ana Karoline Nazario ile aşk yaşıyor.
3
Romario'nun, kendisinden 31 yaş küçük bir genç kızla Mayıs ayından beri ilişki yaşadığı iddia ediliyordu.
4
Bu iddia, Romario'nun sevgilisi Ana'nın Instgram'da Romario ile çektiği tatil fotoğrafı üzerine doğrulandı.
5
Brezilya basınında çok konuşulan bu ilişki sonrası konuşan Romario, "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil. İnsanlar aramızda 31 yaş fark olduğunu söyleyebilirler ama biz bununla ilgilenmiyoruz." dedi.