Brezilyalı eski futbolcu Romario'nun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük!

Bir dönem Brezilya sahalarında fırtınalar estiren ve şimdilerde Roma senatosunun bir üyesi olan eski futbolcu Romario, son zamanlarda kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündemde.

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Brezilya basınında çok konuşulan bu ilişki sonrası konuşan Romario, "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil. İnsanlar aramızda 31 yaş fark olduğunu söyleyebilirler ama biz bununla ilgilenmiyoruz." dedi.