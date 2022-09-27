Mansur Yavaş, dünya şampiyonu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi

Kaynak: DHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Mansur Yavaş, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'den Mansur Yavaş'a ziyaret - Son Dakika

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