Kocaispir'den Büyükşehir'e tepki: "Yapamıyorsanız bize devredin, biz yapalım"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sinekle yetersiz mücadele ve ASKİ'nin bir türlü bitirilmeyen çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Kocaispir, "Yapamıyorsanız bize devredin, biz yapalım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı ilk oturumu gerçekleşti. Oturumda gündem dışı söz alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sinekle mücadele konusunda çok fazla eleştiri aldıklarını, ASKİ'nin sokaklarda kazı yapıp zamanında kapatmadığını, bu nedenle de vatandaşla karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Yaz boyunca sinekle mücadele konusunun gündeme geldiğini anlatan Başkan Kocaispir, mücadelenin kış döneminde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sinekle ilgili çok fazla şikayet aldıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Sinekle mücadelede büyük sıkıntı yaşadık. Sinekten yatamıyoruz şikayetlerini çok duydum. Onlara cevaplar vererek Adana Büyükşehir Belediyesini arayabileceklerini anlattık. Kimseyi kötülemedik. Büyükşehir Belediyesinin bu kış larva ile mücadelesini yapması gerekiyor. Bu yapılmazsa sonuçları kötü olacak. Merkez belediyeler için konuşuyorum. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi bir irade ortaya koysun. Bütçesiyle beraber sinekle mücadelenin bütün hukuki boyutunu ilçe belediyelerine bıraksın. Davul da tokmak da bizde olsun. Bu konuda bir ortak akla varalım" diye konuştu.

ASKİ'ye yol gösterdi

Konuşmasında ASKİ'nin sokaklarda kazı yapıp zamanında kapatmadığını, bu nedenle vatandaşla karşı karşıya geldiklerini vurgulayan Başkan Kocaispir, "ASKİ, UKOME kararı kapsamında diyor ki, 'Biz sokakları kazarız. Kazdığımız yerlerin bedelini abonelerden alırız. ve bunun tamirini de biz yaparız' Buraya kadar sorun var mı? Sorun yok. Peki, fiiliyatta durum nasıl oluyor; kazılıyor, kapatılmıyor. Halbuki bir an evvel oranın kapatılması lazım. Biz sokağa çıktığımızda vatandaş bize diyor ki; 'Ya başkanım işin kolayı bu. Bunu sen yapacaksın.' Biz de yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. ya Büyükşehir Belediyesi daha önceki sisteme döner ASKİ ile ilgili kazı meselesinde ilçe belediyelerini yetkili kılar, kaynak aktarımını yapar. ya da bu konu açık bir şekilde gündeme gelecek. Biz ASKİ'nin sokaklarımızda, yaptığımız sokaklarda kazı yapması ile ilgili süreçleri zorlaştırırız. Çünkü bunun siyasi bedelini biz ödüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA