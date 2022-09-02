Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor

02.09.2022 17:20
Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyerek asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarına devam eden ekipler, ASKİ (Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından altyapısı yenilenen yollarda üstyapı çalışmalarını titizlikle tamamlıyor. Ekipler son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Koçtaş Yolu ve Şehit Er Serkan Altınkaynak sokağının bağlantı yolunda ASKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt dökümü gerçekleştirdi. Ekipler 1911 metrekarelik alanda kaldırım taşlarını da yenileyerek asfaltın üzerine yol çizgileri ve amblem boyama işlemleriyle çalışmalarını sonlandırdı.

Hafta boyunca 10 farklı noktada çalışmalarını sürdüren ekipler insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelere öncelik veriyor. Kent sakinlerinin yaşam standardını yükseltmek adına yoğun mesai harcayan ekipler Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 8 sokakta gerçekleştirdikleri kilit parke sökme işlemlerine devam ediyor. Hava koşulları ve uzun süreli kullanımdan dolayı eskiyen kilit parke taşlarını söken ekipler yeni taşları döşüyor.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü'ne bağlı ekipler de kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yoğun mesai yapıyor. Ekipler hafta boyu kentin 18 farklı noktasında acil müdahale gerektiren bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. - AYDIN

YORUMLAR
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Kuru incirde ilk gemi tarihi 7 Ekim oldu Kuru incirde ilk gemi tarihi 7 Ekim oldu Altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapıldı Altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapıldı
Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda eskiyen yollar yenileniyor - Son Dakika

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