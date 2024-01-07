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Beypazarı'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarını yeniledi. Ayrıca bölgeye yeni yağmur suyu ve atık su hattı inşa edildi. Proje kapsamında toplamda 16 bin 250 metre içme suyu şebeke hattı, 7 bin 800 metre atık su hattı yapıldı. Ayrıca eskiyen drenaj su kaynakları da yenilendi. Beypazarı'nda yapılan çalışmalarla içme suyu ve altyapı sorunları çözüme kavuşturuldu.

Beypazarı\'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi
07.01.2024 - 15:23,
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beypazarı ilçesi Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinin içme suyu şebeke hatları yenilenirken, bölgeye yeni yağmur suyu ve atık su hattı inşa edildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kronikleşen içme suyu ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. ASKİ ekipleri, Beypazarı özelinde 2021 yılında başlattıkları çalışma kapsamında Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinin içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu ve atık su hatlarını yeniledi.

30 yıllık hatlar yenilendi

Karaşar Mahallesi'nin 30 yıl önce döşenen hatlarını yenilemek için harekete geçen ASKİ ekipleri mahalleye 16 bin 250 metre yeni içme suyu şebeke hattı, 7 bin 800 metre atık su hattı yapımı gerçekleştirdi. Mahallenin 3 bin 551 metrelik, içme suyu abone hattı da yenilendi. Ekipler ayrıca yıllar içinde eskiyen ve verimini yitiren 3 drenaj su kaynağını da yenileyerek mahallelinin hizmetine sundu. Saray Mahallesi'nde de 40 yıl önce hizmete sokulan içme suyu hattı iptal edilerek 2 bin 860 metrelik yeni isale hattı devreye alındı. Mahallede gerçekleştirilen sondaj çalışmasının ardından bulunan su, yenilenen su deposuna bağlandı. Uruş Mahallesi'nde ise 28 bin 144 metre içme suyu, 8 bin 430 metre de atık su hattı yapıldı. Proje kapsamında sondaj vurularak bulunan su, depoya verilirken yeni bir su deposu daha inşa edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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