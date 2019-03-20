Son Dakika Haberleri: Cinsel İçerikli Film Yıldızıydı, Aşkı Uğruna Mesleği Bıraktı! Ünlü Şefle Evleniyor

Cinsel İçerikli Film Yıldızıydı, Aşkı Uğruna Mesleği Bıraktı! Ünlü Şefle Evleniyor

1 saat önce

West Ham United taraftarlığıyla da bilinen cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, sektörden emekli oldu. Premier Lig'de spiker olarak çalışmaya başlayan Khalifa, ünlü şef sevgilisinden gelen evlenme teklifine "evet" dedi.

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West Ham destekleyici spor programı sunucusu, uzun zamandır İsveçli ünlü şef sevgilisi Robert Sandberg'in, evlilik teklifine "evet" dedi.
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Şef sevgilisi uğruna sektörden ayrılıp, spikerlik yapmaya başlayan Mia Khalifa, fotoğraf paylaşarak evlilik teklifi aldığını takipçilerine duyurdu.
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Şef sevgilisi Robert Sandberg ise Instagram'da şöyle yazdı: "Bu hafta sonu Chicago'ya gittik ve Smyth'de harika bir akşam yemeği yedik. @Miakhalifa'ya evlenme teklif ettim ve EVET dedi!
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Spor programı sunucusu Mia Khalifa, artık sektörün dışında olduğunu açıkladıktan sonra binlerce erkeğin kalbini kırmıştı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:54 

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