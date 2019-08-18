Fırtınadan korunmak için sığındığı konteynerde, ölümle burun buruna geldi!

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Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.
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İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen 53 yaşındaki Recep Erdoğan isimli vatandaş, kendisine ait arazide bulunan konteynere girdi.
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Bu sırada etkisini artıran rüzgarın savurduğu konteyner, takla atarak yuvarlanınca, konteyner içindeki Erdoğan, yaralandı.
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Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
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Erdoğan, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
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Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.