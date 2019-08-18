Son Dakika Haberleri: Fırtınadan korunmak için sığındığı konteynerde, ölümle burun buruna geldi!
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Fırtınadan korunmak için sığındığı konteynerde, ölümle burun buruna geldi!

39 dakika önce

Konya'da etkili olan şiddetli rüzgardan kaçmak isterken, arazideki konteynere sığınan bir vatandaş, konteynerin rüzgarda ters dönüp takla atmasıyla yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.
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İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen 53 yaşındaki Recep Erdoğan isimli vatandaş, kendisine ait arazide bulunan konteynere girdi.
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Bu sırada etkisini artıran rüzgarın savurduğu konteyner, takla atarak yuvarlanınca, konteyner içindeki Erdoğan, yaralandı.
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Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
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Erdoğan, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
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Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.


Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:31 
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