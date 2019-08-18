Fırtınadan korunmak için sığındığı konteynerde, ölümle burun buruna geldi!

Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.

İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen 53 yaşındaki Recep Erdoğan isimli vatandaş, kendisine ait arazide bulunan konteynere girdi.

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