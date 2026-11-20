Memuriyete geçen 17 personel İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde sözleşmeli personelken memur kadrosuna atanan 17 personel için yemin töreni düzenlendi. Törende 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yemin eden personel belgelerini imzaladı; yeni görevlerinde başarı ve kamu hizmetlerine katkı dilendi.
İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrosuna atanan 17 personel için yemin töreni düzenlendi.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında memur kadrosuna atanan personel, memuriyet yeminini ederek yemin belgelerini imzaladı.
Törenin ardından memur kadrosuna geçen personelin yeni görevlerinde başarılar dilenirken, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve özverili bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaları temennisinde bulunuldu.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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