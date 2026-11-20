



İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrosuna atanan 17 personel için yemin töreni düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında memur kadrosuna atanan personel, memuriyet yeminini ederek yemin belgelerini imzaladı.

Törenin ardından memur kadrosuna geçen personelin yeni görevlerinde başarılar dilenirken, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve özverili bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaları temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan