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1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti. Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi.