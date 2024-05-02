1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Genel

1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı dronla görüntülendi.

02.05.2024 00:33  Güncelleme: 00:35
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1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti. Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika

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