1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Genel

1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş düzenlendi

Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yıl dönümü dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki dev bayrak ile coşkulu bir yürüyüş düzenlendi. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe izciler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yürüyüş, Atakum İlçesi Çobanlı İskelesi yanından başlayarak Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Atakum Gençlik Merkezi önünde sona erdi.

19.05.2024 21:55
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1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yıl dönümü dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki dev bayrak ile yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da coşku içinde kutlandı. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dev bayraklı yürüyüş düzenlendi. Atakum İlçesi Çobanlı İskelesi yanından başlayan yürüyüş Adnan Menderes Bulvarı üzerinden devam ederek Atakum Gençlik Merkezi önünde son buldu. 1919 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüşe izciler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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