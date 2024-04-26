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2 otomobili, 2 motosikleti olan başkan kirada oturuyor: "Babamın da mallarını beyan ederim"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 2 otomobil ve 2 motosikletten oluşan mal varlığını beyan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sosyal medyada çok konuşulması üzerine, "Babamın da mallarını beyan ederim" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Seçilen Volkan Nallar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla kendine ait olan 2 otomobil ve 2 motosikletin yazılı olduğu pankartları belediye binası girişine asarak mal varlığını beyan etti. Varlıklı bir aileden geldiği bilinen Başkan Nallar'ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Başkan Nallar, çocuklarının okulu nedeniyle kirada oturduğunu da ifade ederek, dedelerden kalma tarlalarının olduğunu ve bu mal varlıkların şuan babasının üzerine kayıtlı olduğunu ifade etti. Başkan Nallar sosyal medyada çok konuşulduğu için yakın bir zamanda babasına ait olan malları da açıklamayı düşündüğünü belirtti.

"Babamın mallarını da beyan ederim"

Başkan Nallar açıklamasında, "Dün genel başkanımız Çorlu'ya ziyarete gelmişti. Tekirdağ'daki tüm belediye başkanları bir araya geldik. Genel başkanımız hepimizin tüm mal varlıklarımızı binalara asmamızı istedi. Dediği gibi görevi yerine getirdik. Genel başkanımızın talimatıyla belediye binalarımıza tüm mal varlıklarımızı astık. Tabii Tekirdağ küçük bir yer Süleymanpaşa'da yaşıyoruz. Herkes birbirini çok iyi bilir. Çok şükür ben zaten varlıklı bir ailenin evladıyım. Yani benim olarak gözüken mallar hepsi babamın malları. Babamın malları belki bana ait oluyor ama çok şükür babamız daha hayatta. Allah'a şükür babam başımızda tabii ailemizin başında. O yüzden mal beyanında bulunurken yazmam doğru olmazdı. Hatta derlerse ki babanızın malını da yazın. Herkesin kafasında bir şüphe oluştuysa ben babamın mallarını da beyan ederim. Belediye başkanlığı yaptığım süreçte de babamın malına bir artı katıldıysa da onu da beyan ederim hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkes Tekirdağ'da bizi bilir. Yerlerimiz paralarla alınmış yerler değil. Dededen kalan mallar. Geçmişte soğancılık yaparken kalan yerler. Bizim suçumuz değil dedelerimizin bu memlekette daha önce tarım ile uğraşmaları, tarım arazilerinin şehir merkezinde kalması. Allah onlardan razı olsun, Allah büyüklerimin mekanını cennet eylesin" dedi.

"Kirada oturuyorum"

Kirada oturduğunu belirten Başkan Nallar, "Ben bana ait olanı yazdım. Ben kirada oturuyorum. Ondan önce de babamın evinde oturuyordum. Çocukların okul durumundan dolayı babamın evinden çıkıp kirada oturmaya başladım. Babamın evleri yok mu tabii ki var. Çok komik bir durum gibi değil gibi geliyor bana ama maalesef sosyal medyada 'Kimi İnandıracaklar' diyorlar. Allah belediye başkanlığı yapacağım 5 yıllık süreçte bana haram lokma yedirmesin. Babamız bize haram lokma yedirmedi ben de iki tane evladıma haram lokma yedirmeyeceğim. Memleketin parasını çarçur etmeden memleketime hizmet edeceğim bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yine babamdan bir yer verilir, kat karşılığı babamın arazilerinden bir müteahhitle anlaşılır kat karşılığı verilir, oradan hakkım olan bir şey varsa da onu da beyan ederim. Ama benim kendime ait tüm malım budur. Araçlarım var. Motosiklet benim sevdam. Onu da satacağım. Binemeyeceğim için çok üzülüyorum. O yüzden kimseye veremeyecek bir hesabım yok" diye konuştu.