23 Nisan'da Vali Koltuğuna Oturan Çocuk, Emniyet Müdürünü Aradı - Son Dakika
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Genel

23 Nisan'da Vali Koltuğuna Oturan Çocuk, Emniyet Müdürünü Aradı

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Cahit Çelik'in koltuğuna oturan çocuk, güvenlik tedbirleri için emniyet müdürünü arayarak talimat verdi. Vali Çelik, çocuğa makamını devrettiği için teşekkür ederken, çocuk da emniyet müdürüyle görüşerek yapılması gerekenleri öğrendi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Çelik, çocuğa bir hediye verdi.

24.04.2024 00:31
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Vali koltuğuna oturan çocuk, güvenlik tedbirleri için emniyet müdürünü aradı

NİĞDE - Niğde'de 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Cahit Çelik'in koltuğuna oturan çocuk; emniyet müdürünü arayarak güvenlik tedbirleri için emniyet müdürünü arayarak talimat verdi. Vali Çelik koltuğunu 23 Nisan Havacılar Ortaokulu öğrencisi Burak Ünsal'a devretti

Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 23 Nisan Havacılar Ortaokulu öğrencilerinden Burak Ünsal'a devretti. Makama oturma fırsatı verdiği için Vali Çelik'e teşekkür eden çocuk Vali Burak Ünsal, güvenlik tedbirleri için İl Emniyet Müdürünü aradı. Emniyet Müdüründen bilgi isteyen temsili vali, yapılması gerekenlerle ilgili de talimat verdi.

Temsili Vali ile sohbet eden Niğde Valisi Cahit Çelik'le sohbet eden temsili Vali Burak Ünsal'a hediye verdi günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 23 Nisan'da Vali Koltuğuna Oturan Çocuk, Emniyet Müdürünü Aradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan'da Vali Koltuğuna Oturan Çocuk, Emniyet Müdürünü Aradı - Son Dakika
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