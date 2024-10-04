40 kişinin hayatını kaybettiği apartmandan sağ kurtulan Şila, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı - Son Dakika
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Genel

40 kişinin hayatını kaybettiği apartmandan sağ kurtulan Şila, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı

40 kişinin hayatını kaybettiği apartmandan sağ kurtulan Şila, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisi öğretildi Adana'da depremde 40 kişinin öldüğü apartmanda kurtulan 'Şila' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin...

04.10.2024 23:46
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40 kişinin hayatını kaybettiği apartmandan sağ kurtulan Şila, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisi öğretildi

ADANA - Adana'da depremde 40 kişinin öldüğü apartmanda kurtulan 'Şila' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklar, Şila'ya yoğun ilgi gösterdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarda hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için Çukurova ilçesindeki Şehit Şehit Kenan Çetinel İlkokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi. 40 öğrenci, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'ndan kurtulan 'Şila' isimli köpeğin kaldığı veterinere geldi. Çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde Şila'yı sevdi.

"Her şey sevgiyle başlıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan veteriner hekim Taylan Yalçınkaya, "Şila depremde sağ kurtuldu. Şu anda hayata tutundu ve çok mutluyuz. Apartmanda sadece Şila ve bir kişi kurtuldu. Her şey sevgiyle başlıyor. Öğrencilerimize bu sevgiyi öğretmemiz lazım. Onlarla böyle bir yol izleyelim ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istedik" dedi.

"Hayvanları sevip onları koruyalım"

Hayvan hakları savunucusu Melisa Seriner ise herkesin elini taşın altına atması gerektiğini vurgulayarak, "Şila, depremde Sami Bey Apartmanı'ndan sağ kurtuldu. Bizler de bugün hayvan sevgisini aşılamak için öğrencileri buraya getirdik. Hayvanları sevip onları koruyalım. Hayvanlar her zaman bizim için değerlidir. Belediyeler de elini taşın altına koymalı. Bizim amacımız kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elisa Bayram ise Şila'yı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 40 kişinin hayatını kaybettiği apartmandan sağ kurtulan Şila, ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı - Son Dakika

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