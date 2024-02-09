40 Yıllık Muhtar 9. Kez Aday - Son Dakika
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40 Yıllık Muhtar 9. Kez Aday

40 Yıllık Muhtar 9. Kez Aday

Kütahya'nın Cemalettin Mahallesinin 40 yıllık muhtarı Can Sınay, 31 Mart yerel seçimlerinde 9. dönem için yeniden aday oldu. 77 yaşındaki Sınay, 2 bin 526 nüfuslu mahallede 8 dönemdir muhtarlık yapıyor. Muhtarlığın bir gönül işi olduğunu belirten Sınay, mahalle sakinlerinin takdirine bağlı olduğunu söyledi.

09.02.2024 23:46
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40 yıllık muhtar 9. kez aday

KÜTAHYA - Kütahya'nın Cemalettin Mahallesinin 40 yıllık muhtarı Can Sınay, 31 Mart yerel seçimlerinde 9. dönem için yeniden aday oldu.

77 yaşındaki Can Sınay, 2 bin 526 nüfuslu şehrin en eski mahallelerinden Cemalettin Mahallesinde hiç ara vermeden 8 dönemdir muhtarlık yapıyor.

1984 yılından itibaren aynı mahallede muhtarlık yaptığını söyleyen Sınay, "Tam 40 yıldır muhtarlığımı devam ettiriyorum. Yeni dönemde de mahallelimin isteği üzerine aday oldum. Nasip olursa 5 yıl daha muhtarlık yapmak istiyorum" dedi.

Muhtarlığın bir gönül işi olduğunu belirten Can Sınay, "Mahallemizde bin 731 seçmenimiz var. 31 Mart yerel seçimleri için mahallemizde benim benim dışımda iki aday daha var. Bu benim 9. seçimim olacak. Önceki 4 seçimde rakipsizdim. 4 seçimde de rakiplerimiz oldu. Ama sonuçta seçimi ben kazanmıştım. 31 Mart yerel seçimlerinde yine takdir mahalle sakinlerimizindir. Muhtarlık bir gönül işidir. Yıllarca insanlara abi kardeş havasında geçindim" diye konuştu.

Sınay, 40 yıllık muhtarlık görevi sürecinde bir çok anı da biriktirdiğini ifade etti. Sınay, unutamadığı anısını gözleri dolarak anlattı.

Cemalettin Mahallesi sakinleri, Can Sınay'ın 9. kez muhtar adayı olmasını memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: İHA

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